En marcha el Campeonato de Copa 2025

El auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos volverá a vibrar de emoción este sábado con la puesta en marcha del Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profr. Alfredo Ovilla Martínez (OMA), el cual marca el regreso oficial de la actividad después de varias semanas de descanso derivadas de la conclusión del torneo anterior.

La expectativa es alta, ya que la competición reunirá a los equipos más representativos de la rama femenil, tanto de la primera como de la segunda división, buscando ofrecer un espectáculo deportivo de primer nivel. El calendario oficial contempla seis enfrentamientos en la jornada inaugural, los cuales se disputarán de manera consecutiva desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, garantizando un día completo de voleibol para los aficionados y familias que acostumbran a acudir al inmueble.

Primer duelo

El choque que abrirá la jornada será protagonizado por Gacelas y la escuadra de Secretaría de Educación, dos conjuntos de primera división que suelen presentar juegos intensos y con mucho ritmo. La velocidad en las transiciones ofensivas será clave en este duelo, donde la defensa en la red marcará la diferencia.

En el tercer juego del día, pactado a las 11:00 horas, Guerreras A Team enfrentará a Amazonas, un choque atractivo por el dinamismo de sus plantillas. Las Guerreras suelen apostar por un juego de velocidad y cobertura, mientras que Amazonas privilegia el poder ofensivo de sus atacantes principales.

La actividad no se detendrá y al mediodía será turno para los equipos de segunda división. La sexteta Siete enfrentará a Linces en un compromiso que servirá para medir las aspiraciones de ambos cuadros dentro de la categoría, pues han demostrado en torneos anteriores un crecimiento importante en cuanto a nivel técnico, lo que convierte sus partidos en espectáculo de entrega total.

El quinto duelo, a la una de la tarde, tendrá como protagonistas a Diosas y Guerreras, escuadras que pertenecen a la primera división y que ya se han visto las caras en ocasiones anteriores con resultados muy ajustados. La rivalidad entre ambas genera un ambiente especial, lo que seguramente mantendrá a los aficionados al filo de sus asientos.

Cierre espectacular

Finalmente, a las 14:00 horas, Panteras y Telerinas cerrarán la cartelera sabatina con un juego de segunda división. Será un duelo donde se espera mucha intensidad, ya que los dos equipos cuentan con jóvenes jugadoras que suelen sorprender con su ímpetu y su constante búsqueda de la victoria.