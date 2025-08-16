En marcha el Campeonato Nacional de Huatulco

Con gran entusiasmo dio inicio al Campeonato Nacional de Futbol 7 Huatulco 2025, una fiesta deportiva que reúne a talentos de Oaxaca, Chihuahua, Baja California, Morelos, Hidalgo, Chiapas, Campeche y Estado de México.

El presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, fue el anfitrión del acto inaugural y destacó que esta sede se viste de gala, reafirmando además su compromiso con la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, impulsando actividades sanas que unen a la comunidad y promueven un estilo de vida positivo para las niñas, niños y jóvenes.

De igual forma, José Alfredo Maccise Saade, presidente de la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Minifutbol, brindó un mensaje de aliento a los participantes, a quienes invitó a disfrutar de este fin de semana de competencia.

Es oportuno destacar que en la apertura también estuvo presente la profesora Erika López Guzmán, quien forma parte del comité directivo de la federación y es presidenta de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (Af7rach).

En este certamen participan ocho clubes de Chiapas: Leones de Tuxtla, Club Deportivo Santos, Bucanero FC, La Bandita, Siltepec FC, Linces FC, Pichichis de Pijijiapan y Pokio’Mo Selección Copainalá.

Primeras acciones

En el arranque de las hostilidades, la Af7rach reportó los primeros resultados para los equipos chiapanecos, que iniciaron con el pie derecho. La victoria más sobresaliente fue la de Leones de Tuxtla, que arrolló por 10-1 al Selectivo Huatulco en la categoría 2017-2018.

Por su parte, La Bandita se impuso por 1-0 ante Niupy del Estado de México (2011-2012), Bucanero FC derrotó por 5-0 a la Academia Leyendas (2013-2014) y Siltepec FC superó por 3-1 a Nicolás Romero FC (2009-2010).