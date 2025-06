En marcha el Campeonato Verde y Oro

Explosivas combinaciones de golpes y diferentes estilos de combate salieron a relucir en el arranque del Campeonato Verde y Oro Internacional del WBC Amateur, que se desarrolla en el cuadrilátero del Centro Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el parque Caña Hueca, con la presencia de Monroy “Muñeco de Oro” González, presidente nacional de la agrupación Somos la Nueva Era del Boxeo Amateur (SNEBA); Jorge Gustavo Llanos, representante de la WBC Amateur Sureste; Marco Jiménez Solís, promotor del Deportivo Roma, así como de autoridades e invitados especiales, entre los que figuraron el excampeón mundial chiapaneco Víctor Manuel “El Rústico” Rabanales y la campeona internacional Lorena “Jaguarcita” Escobar.

En el acto, Llanos dio la bienvenida a los más de 200 contendientes de este torneo en el que Chiapas cuenta con una amplia representación con talentos de Tuxtla, Tonalá, San Cristóbal, Huixtla y Suchiate, entre otros municipios.

“Muy contento. Creo que debemos sumarnos todavía más, las autoridades, la gente que hacemos eventos deportivos, sobre todo por la juventud y los atletas que están dando de qué hablar. Chiapas puede ser potencia en Box mientras nos unamos”, destacó Llanos tras la inauguración.

Asimismo, expresó que confía en que los pugilistas chiapanecos cumplan con un gran papel al pelear en su tierra natal. “Hemos trabajado desde hace dos años que traigo a la selección chiapaneca por parte del Consejo (Mundial de Boxeo). Hemos salido a todos los torneos y hemos avanzado poco a poco, y creo que en nuestra sede vamos a dar muchas sorpresas”, afirmó.

Por su parte, Víctor Manuel Rabanales, dos veces campeón mundial en peso gallo, se mostró emocionado de ver a los nuevos talentos de Chiapas subir al ring para este certamen.

“El mensaje que siempre les he dado a los jóvenes es que se cuiden, que sigan bien sus entrenamientos como yo, que siempre quise dar todo en la preparación. Tal vez yo perdí tantito el ritmo, y les aviso que no se pierdan en la ociosidad. A mí me hizo daño por alejarme de estar con buena ocupación, en un empleo. Pasaron años, pero ahora ya me estoy ocupando bien y ya regresó bien mi fe, y que ellos tengan fe de que hay oportunidades en la vida, con buena obediencia y preparación con los entrenadores”, comentó.

Las primeras peleas del Campeonato Verde y Oro se llevaron a cabo el jueves por la tarde, mientras que la segunda jornada será este viernes al mediodía, para cerrar las acciones el sábado.