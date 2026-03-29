En marcha el regional rumbo a Olimpiada Nacional

Comenzaron las acciones del Regional de Futbol Asociación rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, así como la actividad del Mundialito Escolar 2026, torneos que se disputan con intensidad en distintas sedes de Tuxtla Gutiérrez, donde las delegaciones participantes buscan su clasificación a la siguiente etapa.

El certamen reúne a representativos de Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, conformando un grupo competitivo en el que cada encuentro resulta determinante. Bajo un formato en el que los dos equipos con mayor número de victorias avanzarán a la fase nacional, la exigencia ha sido evidente desde los primeros compromisos.

Las acciones se desarrollan de manera simultánea en escenarios como Caña Hueca, Salvador Cabañas, Flor de Sospó, La Herradura y el estadio Víctor Manuel Reyna, donde las escuadras han mostrado propuestas ofensivas, orden táctico y un ritmo dinámico que ha elevado el nivel del torneo desde su arranque.

Club destacado

En este contexto, Quintana Roo se ha convertido en el conjunto más destacado en el inicio de la competencia, al registrar paso perfecto en sus dos primeras presentaciones. El cuadro abrió su participación con un triunfo de 2-1 sobre Chiapas, en un duelo de alta intensidad en el que logró imponer condiciones en los momentos clave del encuentro.

Posteriormente, reafirmó su buen momento al superar por 1-0 a Tabasco, en un partido cerrado que exigió concentración defensiva y efectividad frente al arco. Con estos resultados, Quintana Roo se coloca como serio candidato a avanzar, quedando a un paso de asegurar su boleto a la fase nacional.

Por su parte, el resto de las selecciones continúa en la pelea, conscientes de que aún hay puntos en disputa y margen para escalar posiciones. Equipos como Yucatán y Campeche han mostrado argumentos competitivos, mientras que Chiapas y Tabasco tratarán de recomponer el camino en las siguientes jornadas.

El desarrollo del torneo ha permitido observar talento joven con proyección, así como sistemas de juego bien estructurados, donde la disciplina táctica y la intensidad física marcan la diferencia en cada compromiso.

Se espera que en los próximos duelos se definan las posiciones finales, en una recta decisiva en la que cada gol y cada resultado tendrá un peso significativo en la lucha por los boletos a la etapa nacional de la Olimpiada Conade 2026.