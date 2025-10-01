En marcha el Torneo Campeones de Chiapas

En un ambiente de fiesta y con la presencia de los representantes de los clubes participantes fue inaugurado el Torneo de Campeones de la Liga Empresarial. El acto se llevó a cabo en el campo uno del parque recreativo Caña Hueca de esta capital.

Semanas atrás, la popular liga capitalina lanzó la convocatoria abierta para equipos de cualquier otra agrupación que desearan poner a prueba su nivel competitivo y aceptaron el reto los representativos de Bacachos, Amigos de Joaquín, Club Deportivo Municipal, Max Service, Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), Perros del Tec, Real Pistimback y Deportivo Atlas.

Como estaba programado, se llevó a cabo el acto inaugural, que contó con la presencia de Carlos Sánchez Hernández, presidente del comité organizador, contando con invitados especiales como Santiago Altamira, exfutbolista profesional, Antonio Vera, directivo del mismo campeonato así como Lisandro Martínez de la Rosa, presidente del Club Deportivo Municipal y Carlos Alberto Sánchez Peña, Presidente del colegio de Árbitros de Futbol Chiapas.

Dentro del protocolo oficial, la bienvenida corrió a cargo de Carlos Sánchez, quien agradeció a los equipos participantes por su entusiasta respuesta, al tiempo que les pidió disputar sus encuentros siempre con espíritu deportivo.

Por su parte, Santiago Altamira también tomó la palabra para animar a los jugadores a dar su mejor esfuerzo en el terreno de juego, pero cuidando también de su salud y evitar el juego brusco para no sufrir lesiones.

Finalmente, Lisandro Martínez de la Rosa fue el encargado de realizar la declaratoria de arranque, para luego dar paso a la tradicional patada inaugural.

La competencia

Es importante remarcar que al ser ocho los equipos que jugarán por el trofeo del Torneo de Campeones de Chiapas, se estableció que participarán divididos en dos grupos de cuatro cada uno, celebrando sus encuentros en el formato de visita recíproca.

Asimismo, se reiteró que se premiará al campeón con trofeo y medallas, al igual que al subcampeón. Para el tercer lugar se entregarán trofeo y diplomas, además de otorgar los tradicionales trofeos individuales al campeón de goleo y al mejor portero.