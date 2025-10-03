Encabeza Aremi a la selección mundialista

La halterista chiapaneca, Aremi Fuentes Zavala, lidera la selección mexicana presente en el Campeonato Mundial de Pesas Noruega 2025, el cual arrancó este 2 de octubre y finaliza el próximo 11 del mismo mes, en la localidad de Forde.

La medallista olímpica en Tokio 2020, competirá en la categoría 77 kilos, buscando volver a brillar en el escenario internacional en una justa que contará con 500 competidores de 93 países; su participación está programada para el miércoles 8 de octubre y en total serán 16 eventos de medallas en el programa oficial.

Vale la pena destacar que nuestro país llega a este mundial con equipo completo de 16 atletas, siendo uno de los tres en lograrlo junto a Estados Unidos y Taipei.

También destaca por México la presencia de Janeth Gómez, quien fue la única representante en los pasados Juegos Olímpicos en París 2024, así como el varonil, Jorge Cárdenas quien también tuvo participación en Tokio 2020.

La delegación mexicana la completan Karim Saadi (+110), Mauricio Canul (88kg), Josué Said (110 kg), Natalia Cuevas (69 kg), Jonathan Ramos (94 kg), Antonio Govea (94 kg), Jonathan Muñoz (71 kg), Juniel Muñoz (79 kg), Jeannis Ramírez (48 kg), Jessica Jarquín (77 kg), Karla Ortiz (63 kg), Andrea de la Herrán (53 kg), Irene Borrego (58 kg), Paulina Haro (69 kg) y Emmy Velázquez (88kg).