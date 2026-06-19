Enciende México la ilusión y gana la cima

Un grito, un error y una fiesta tricolor. México ya está en la siguiente ronda del Mundial tras vencer 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara.

Corea es el único que puede alcanzar al Tricolor en unidades, pero así derrote 50-0 a Sudáfrica nada podrá hacer para ganar el Grupo A.

Luis Romo, a 12 metros de la portería y con un tiro a 44 kilómetros por hora, aprovechó el error del portero surcoreano Seunggyu, quien soltó el balón tras chocar con un compañero. “El son de la negra” resonó en el Estadio Guadalajara mientras 45 mil 522 aficionados vibraban con la anotación.

El Tricolor estuvo lejos de ser brillante. Su primer tiempo fue tan opaco que el entusiasta público abucheó. Apenas un remate de Julián Quiñones al 35’ y una pasividad al ceder la posesión de balón a los surcoreanos y simplemente contemplar cómo lo paseaban.

El puro estilo de Javier Aguirre, pero sin esa intensidad. México priorizó el orden a costa del espectáculo. Al inicio del segundo tiempo fue Jesús Gallardo quien en un largo recorrido por izquierda despertó nuevamente a la gente, con un zurdazo apenas fuera de la portería.

El regalo del portero cambió el guion del juego, aunque Corea esperó hasta el 75’ para ser más agresivo. México reforzó la línea defensiva, ya sin Roberto Alvarado como carrilero por derecha y sí con Jorge Sánchez, ya sin Luis Romo y sí con Obed Vargas. El “Vasco” Aguirre apostó por cerrar el partido y por poco su recompensa se traduce en un gol del debutante Obed Vargas, luego de que Orbelín Pineda le dejara la pelota servida para el disparo, en una gran atajada del guardameta.

Se terminaba el partido cuando los astros se alinearon en un cabezazo franco de Guesung, cuyo remate fue tapado por Raúl Rangel y ya en el piso el “Tala” reaccionó en un segundo cabezazo. Más de un mexicano sufrió una taquicardia con dicha acción.

El liderato del Grupo A, pase lo que pase ante el miércoles Chequia, pondrá a Tricolor en la ruta del Estadio Ciudad de México tanto en Dieciseisavos como en Octavos, en caso de avanzar.