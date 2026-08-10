Encienden la Plaza de Toros en Tuxtla

La pasión por la Lucha Libre volvió a hacerse presente en Tuxtla Gutiérrez con una espectacular función de Lucha Libre Border AAA, celebrada este fin de semana en la Plaza de Toros San Roque, escenario que recibió a las estrellas del pancracio para una noche llena de emociones, vuelos, castigos y grandes momentos sobre el cuadrilátero.

El público capitalino respondió a la convocatoria y pudo disfrutar de una cartelera encabezada por una de las figuras más reconocidas de la lucha libre mexicana: Psycho Clown, quien llegó a territorio chiapaneco dispuesto a demostrar por qué es uno de los personajes más queridos y explosivos de AAA.

Trío

El llamado “Totalmente Payaso” no llegó solo. Para esta presentación estuvo acompañado por Murder Clown y Dave The Clown, formando un poderoso trío de payasos que se encargó de poner el espectáculo desde el primer momento en que apareció sobre el ring.

Enfrente tuvieron a Daga, Bellegor y Mecha Wolf, quienes buscaron arruinar la celebración de las estrellas de AAA y aprovechar el apoyo del público para quedarse con una victoria de alto impacto.

Desde el campanazo inicial, el combate se convirtió en una auténtica batalla. Daga intentó tomar el control con su velocidad y experiencia, mientras Bellegor y Mecha Wolf utilizaron el trabajo en equipo para frenar los ataques de los tres payasos.

La respuesta no tardó en llegar. Murder Clown aprovechó su fortaleza física para castigar a sus rivales en las esquinas, mientras Dave The Clown puso el ingrediente de espectáculo que caracteriza a esta tercia.

Ovación

El momento más esperado llegó cuando Psycho Clown tomó el relevo. El luchador recibió una ovación por parte de los aficionados y rápidamente llevó el combate a otro nivel.

Psycho Clown protagonizó una serie de movimientos sobre sus adversarios y, con el apoyo de Murder Clown y Dave The Clown, consiguió darle la vuelta a una lucha que por momentos parecía estar bajo el dominio del bando rival.

Daga respondió buscando sorprender al estelar de AAA, pero Psycho Clown logró escapar de la maniobra y aprovechó un descuido para conectar uno de sus movimientos característicos.

La batalla llegó entonces a su desenlace. Después de varios intercambios y cuando los seis gladiadores se encontraban prácticamente al límite, Murder Clown y Dave The Clown neutralizaron a Bellegor y Mecha Wolf, dejando el camino libre para que Psycho Clown enfrentara a Daga.

El público acompañó el cierre con gritos y aplausos. Daga intentó una última reacción, pero Psycho Clown consiguió revertir el ataque y llevarlo a la lona para buscar la cuenta de tres.

¡Uno, dos y tres!

El réferi decretó la victoria para Psycho Clown, Murder Clown y Dave The Clown, quienes celebraron en medio de la ovación de los aficionados.

Psycho Clown fue así el gran protagonista de la noche y encabezó el triunfo de las estrellas de AAA en Tuxtla Gutiérrez, en una función que combinó el espectáculo tradicional de la lucha libre con la energía que caracteriza a las grandes noches del pancracio mexicano.

La presencia de las figuras de AAA convirtió a la Plaza de Toros San Roque en punto de reunión para los aficionados chiapanecos, quienes pudieron disfrutar de una función en la que los vuelos, llaves, golpes y personajes hicieron de la noche una experiencia cargada de adrenalina.