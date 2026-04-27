Encuentro deportivo reúne talento estudiantil

Bochil fue sede de un destacado encuentro deportivo de Futbol que reunió a jóvenes talentos de distintos municipios de la región, consolidándose como un espacio de convivencia, competencia y crecimiento para el deporte estudiantil. Durante el fin de semana, equipos representativos de Rayón, Bochil, Jitotol y Huitiupán se dieron cita para disputar una serie de encuentros que dejaron ver el nivel futbolístico y el entusiasmo de las nuevas generaciones.

La escuela Juana de Asbaje fungió como anfitriona de este certamen, destacando no solo por su organización, sino también por su compromiso con la promoción del deporte como herramienta formativa. Directivos, docentes y personal de apoyo brindaron las facilidades necesarias para que el evento se desarrollara en un ambiente ordenado y con atención a cada uno de los detalles, fortaleciendo la experiencia tanto de jugadores como de acompañantes.

Las acciones se llevaron a cabo en la Unidad Deportiva de Bochil, escenario que ofreció las condiciones adecuadas para el desarrollo de los partidos. Desde las primeras horas del día, los equipos saltaron al terreno de juego con intensidad, mostrando disciplina táctica, buen trato de balón y una notable entrega en cada disputa, lo que generó encuentros dinámicos y atractivos para el público presente.

Femenil

En la rama femenil, dentro de la categoría Niños Héroes, el conjunto de Bochil logró imponerse tras una destacada actuación colectiva. Su desempeño se caracterizó por el orden en todas sus líneas, así como por su capacidad para generar oportunidades de gol en momentos clave, lo que les permitió quedarse con el campeonato y recibir el reconocimiento de los asistentes.

Varonil

Por su parte, en la rama varonil, la secundaria Emiliano Zapata se alzó con el título luego de una serie de encuentros exigentes en los que supieron mantener la concentración y aprovechar sus fortalezas ofensivas. Su camino hacia el campeonato estuvo marcado por la constancia y la solidez en su esquema de juego, factores determinantes para superar a rivales competitivos.

Más allá de los resultados, el encuentro deportivo dejó un balance positivo al fomentar valores como el respeto, el trabajo en equipo y la sana competencia. La participación de los municipios invitados fortaleció los lazos entre comunidades, generando una experiencia enriquecedora para todos los involucrados.

Este tipo de iniciativas reafirman la importancia de impulsar el deporte desde el ámbito escolar, creando espacios donde los jóvenes puedan desarrollarse integralmente. Bochil, a través de este evento, se posiciona como un referente regional en la organización de actividades que promueven el talento y la convivencia entre estudiantes.