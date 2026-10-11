End Polio Now 2026 corona a sus campeones

Con la participación de 700 entusiastas corredores se llevó a cabo la Carrera 5K End Polio Now Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, la cual cumplió con una doble causa social: recaudar fondos y generar conciencia sobre la erradicación de la poliomielitis, mediante una iniciativa impulsada por Rotary Distrito 4195, Zona 25 A.

El punto de partida fue la Calzada de las Personas Ilustres, desde donde los participantes emprendieron un recorrido de 5 kilómetros hasta llegar a la meta instalada en el parque recreativo Caña Hueca.

Los más veloces

Al ritmo de la música de rock en vivo y en un ambiente de fiesta se fue dando la llegada de los participantes al parque capitalino. El comiteco Jorge Luis Guízar conquistó el primer lugar de la rama varonil, con un tiempo de 16 minutos y 20 segundos, seguido apenas un segundo detrás por su hermano Rey Martín Guízar, mientras que Javier Alonso arribó en la tercera posición.

Por su parte, Yanet Escobar encabezó la clasificación femenil con un triunfo de punta a punta al detener el cronómetro en 19 minutos y 25 segundos, mientras que Monserrat Rincón consiguió el segundo puesto y la keniana Rebecca Nakuwa completó el podio.

Los tres primeros lugares de ambas ramas recibieron premios económicos de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos respectivamente. Además, los primeros 400 corredores en cruzar la meta tuvieron la oportunidad de obtener la medalla conmemorativa con la imagen del Cristo de Copoya, uno de los símbolos de Tuxtla Gutiérrez, que formará parte de una colección de cinco preseas con identidad regional proyectada por los organizadores.

Es oportuno recordar que la carrera pedestre formó parte de la campaña End Polio Now, mediante la cual Rotary impulsa actividades de recaudación y sensibilización para respaldar los programas de vacunación y prevención en diferentes países.