Enfocados en retomar el paso ante Pijijiapan

Tras la sorpresiva goleada de visita ante Dragones de Oaxaca (0-7), Pavones ADMC busca quién pague los platos rotos y ese podría ser el cuadro de Pijijiapan FC, al que recibe este domingo a las 12:00 horas en el campo del Tec de Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez.

El equipo tuxtleco quiere dejar atrás el trago amargo sufrido el fin de semana anterior en su partido de la fecha 18, por lo que trabajaron toda la semana con dobles sesiones enfocadas en el tema físico-táctico.

Llegarán a este encuentro casi con plantel completo, teniendo como única baja la de Juda Ramírez por suspensión, luego de salir expulsado en el citado duelo contra Dragones.

Duelo parejo

Pavones arriba a esta jornada del campeonato de ascenso ocupando el décimo lugar del sector, con 23 puntos, mientras que Pijijiapan FC es decimotercero, con 19, después de empatar 1-1 y superar en penales a Chifut, jugando como local, por lo que viene motivado luego de sumar un par de unidades.

Jugando en casa, Pavones ADMC acumula tres partidos sin perder, venciendo a Antequera FC (2-1) en el reinicio de la segunda vuelta.

En contraste, Pijijiapan FC arrastra una marca negativa, pues cuenta con cinco derrotas consecutivas como visitante, logrando su anterior triunfo sorpresivamente contra Dragones de Oaxaca (fecha 8), por la mínima diferencia.

Para ambas escuadras chiapanecas es un duelo crucial en sus aspiraciones por acercarse a la parte media de la clasificación y reavivar sus aspiraciones en el torneo.