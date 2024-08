Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), respondió en conferencia de prensa a las críticas y cuestionamientos sobre su gestión, una vez concluidos los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo, y cuando pasó en 2019 que pensamos que teníamos que bajar la guardia, fue todo lo contrario. Porque, insisto, sigue siendo una mentira”, aseveró Ana Gabriela.

Guevara ha sido acusada de desvíos económicos y malos manejos de la administración; sin embargo, asegura que todo ha quedado en mentiras y no han podido comprobarle dichas acusaciones.

“Sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen y no lo han traído impreso. No existe ninguna averiguación dentro de la Fiscalía, no existe tampoco ningún expediente abierto a la Función Pública, por lo tanto, la pregunta de muchos de sus colegas de por qué no damos una postura, porque no podemos validar lo que es mentira”, atizó.

Controversia

Por otro lado, la exvelocista, cuestionada acerca de si su viaje a París fue pagado con dinero del erario, remarcó que el gastó salió de su bolsa y no del erario, y que, para comprobar sus palabras, ya ha solicitado la factura correspondiente. “Ya solicité la factura. En el sexenio nunca he solicitado gastos”, apuntó.

Guevara Espinoza también tocó el tema del restaurante en el que fue captada en la sede de los Juegos Olímpicos. “Estuvo lo del avión, lo del restaurante. En México es percibido un restaurante caro, pero en París es un restaurante promedio”, afirmó. Y sobre el traslado en avión, añadió: “Pueden ver en transparencia, voy a hacer pública la factura, fue pagada de mi bolsa”.

La titular de la Conade además explicó que el vuelo lo realizó así por indicaciones del doctor. “En 2006 tuve una lesión y por prescripción médica, el doctor pidió que los viajes mayores a cinco horas se hicieran así”, aseveró.

Contenta por entregar resultados

Ana Gabriela aseguró que su única misión ha sido dar resultados en el deporte mexicano, misma que, asegura, ha cumplido en sus casi seis años de gestión. “Que el tiempo se encargue de contestárselas, mientras tanto, nos ocupamos por dar resultados y tengo toda la satisfacción de poder decir, entregamos y cumplimos gracias a todos”, concluyó la líder del deporte nacional.