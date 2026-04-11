Entrega de grados en Tikva

La constancia, la disciplina y la determinación quedaron demostradas en la escuela Tae Kwon Do Oriente Internacional Tikva durante la ceremonia de entrega de cintas y certificados a los alumnos que lograron aprobar su evaluación de grado, en un evento lleno de emoción y orgullo para la comunidad marcial.

Bajo la supervisión del profesor José Antonio Márquez Tello, director de la institución, se llevó a cabo un proceso de evaluación que contempló aspectos técnicos, físicos y formativos, los cuales reflejan el compromiso adquirido dentro del dojang. Tras semanas de preparación, cada practicante tuvo la oportunidad de demostrar sus avances en formas, combate y fundamentos básicos de este deporte.

Los estudiantes recibieron de manera oficial sus nuevas cintas, símbolo del progreso alcanzado en su formación. Más allá del cambio de color, este reconocimiento representa el resultado de la constancia diaria, el esfuerzo personal y la capacidad de superar retos dentro y fuera del área de entrenamiento.

El profesor Márquez Tello destacó la importancia de este tipo de logros en el desarrollo integral de los alumnos, señalando que cada grado obtenido es una muestra clara del crecimiento individual. Asimismo, resaltó que el Tae Kwon Do no solo forma deportistas, sino también personas con valores sólidos como el respeto, la humildad y la perseverancia.

El ambiente durante la entrega fue de motivación total, ya que familiares y compañeros acompañaron a los evaluados en este importante paso dentro de su proceso marcial. La emoción de los artemarcialista al recibir sus certificados marcó uno de los momentos más significativos de la jornada.

Con este avance, los integrantes de Tikva se alistan para nuevos retos, enfocándose en perfeccionar su técnica, elevar su condición física y continuar su preparación rumbo a futuras competencias, manteniendo siempre el compromiso con su crecimiento personal y deportivo.