Entregan 54 gafetes a árbitras y árbitros mexicanos

La Comisión de Árbitros inicio su concentración en Toluca con la ceremonia de entrega de gafetes FIFA, para reconocer su profesionalismo y compromiso con el arbitraje internacional. El acto fue presidido por Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF; Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF; Juan Manuel Herrero, director general de la Comisión de Árbitros, y Horacio Elizondo, director técnico de árbitros.

En la ceremonia, Arriola dirigió unas palabras a los árbitros internacionales, a los cuáles externó su profundo agradecimiento y reconoció su importante labor en el Futbol mexicano.

“Desde la creación de la FMF, se instauró la Comisión de Árbitros, por lo que no se puede entender el Futbol sin su importante presencia, siendo un pilar fundamental de nuestro deporte. Trabajamos constantemente para fortalecer la transparencia y credibilidad de nuestro arbitraje, a través de las mejores herramientas tecnológicas como el VAR y el SAOT. La Comisión no solo capacita y evalúa, sino que forma líderes en la cancha, guardianes de las reglas y referentes de integridad. Hoy celebramos su trabajo, esfuerzo y compromiso”, expresó.

A su vez, Ivar Sisniega destacó que “cada logro trae consigo nuevos compromisos y nuevas responsabilidades. Estoy seguro de que ustedes estarán a la altura de este reto, como lo han estado a lo largo de toda su carrera. Reciban este gafete con orgullo, pero también con la convicción que todavía hay muchos sueños por alcanzar y de que su trabajo ayudará a seguir posicionando al arbitraje mexicano entre los mejores del mundo”,

Asimismo, Juan Manuel Herrero, director general de la Comisión de Árbitros, refrendó la confianza en los silbantes y los exhortó a portarlo con orgullo: “Ustedes son un ejemplo de disciplina, constancia, profesionalismo, empatía y calidad. Este reconocimiento viene acompañado de más responsabilidades; llevan el nombre de la Federación y del país cada vez que actúan. Toda vez que se llega a obtener este gafete es fundamental mantenerlo”.

Destaca la creciente participación de árbitras; actualmente se cuenta con 105 árbitras profesionales de 758 árbitros totales, lo que quiere decir que el 13.8 % de la plantilla total son mujeres. Esto coloca a México como la Federación con mayor participación de mujeres en Concacaf.

Durante los días de trabajo, que se desarrollarán hasta el 12 de marzo, los árbitros sostendrán entrenamientos físicos y teóricos en cancha, además de reforzar su preparación en el uso del VAR mediante sesiones teóricas y prácticas en simulador. Estas actividades tienen como objetivo fortalecer las competencias técnicas y físicas de los colegiados, garantizando así el máximo nivel de calidad en el arbitraje nacional e internacional.

La Comisión de Árbitros reafirma su compromiso con la excelencia y el desarrollo continuo de sus integrantes para mantener la credibilidad y el prestigio del arbitraje mexicano.