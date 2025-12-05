Entregan medalla especial del 10º aniversario

La Carrera San Silvestre Tuxtla llega este 2025 a su décimo año y, para celebrar una década completa de tradición en la capital chiapaneca, el comité organizador anunció un reconocimiento único para los corredores que han participado en cada una de las nueve ediciones anteriores. Como muestra de agradecimiento a esa constancia, se entregará una medalla conmemorativa, pieza diseñada exclusivamente para quienes han sido parte fundamental de esta historia deportiva.

El módulo especial para recibir la presea estará instalado del 5 al 7 de diciembre en Vips Poniente. La atención se brindará este viernes 5 de diciembre, de 16:00 a 19:00 horas; mientras que el sábado 6 y el domingo 7, el horario será de 8:00 a 11:00. Para obtener la medalla deberán presentar la colección completa de las nueve preseas previas, mismas que serán resguardadas cuidadosamente y devueltas durante la entrega de kits.

Nueva edición

Dieron a conocer que inició la venta de boletos para la décima Carrera San Silvestre Tuxtla, programada para el miércoles 31 de diciembre a las 6 de la mañana. La salida y la meta estarán ubicadas nuevamente en Vips Poniente, manteniendo las rutas tradicionales de 5 y 10 kilómetros que año con año atraen a cientos de corredores.

Los boletos pueden adquirirse en Vips Poniente y Vips Oriente de Tuxtla Gutiérrez, en horario de 9:00 a 20:00 horas. A partir del martes 9 de diciembre, la venta también se activará en Vips San Cristóbal de Las Casas, ampliando la cobertura para los atletas de la región. El costo de inscripción quedó establecido en 350 pesos.

El kit de corredor incluye playera conmemorativa, número, servicios médicos, abastecimiento de hidratación, seguridad vial y la medalla al finalizar el recorrido. La entrega se llevará a cabo el martes 30 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas, en el Hotel Holiday Inn Tuxtla, donde los participantes podrán recoger todo lo necesario para cerrar el año corriendo.