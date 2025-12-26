Entregan números para Carrera del Parachico

Este viernes da inicio de manera oficial la entrega de números para la edición 2026 de la Carrera del Parachico, uno de los eventos atléticos más representativos de Chiapas, con lo que se confirma plenamente la realización de la competencia y se pone fin a cualquier rumor relacionado con una posible suspensión.

La entrega de folios marca una de las etapas finales previas al banderazo de salida, consolidando la organización del evento que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de enero, dentro del marco de las tradicionales festividades en Chiapa de Corzo. Con este proceso en marcha, las autoridades ratifican que la justa atlética se desarrollará conforme a lo planeado.

El comité organizador informó que la entrega de números se realizará en la Presidencia Municipal de Chiapa de Corzo, en horarios previamente establecidos tanto para corredores locales como foráneos, permitiendo una logística ordenada y fluida ante la alta participación esperada. Este paso confirma la preparación integral del evento, el cual contempla un cupo máximo oficial de 15 mil corredores.

La Carrera del Parachico 2026 se disputará en las distancias de 15, 5 y 2 kilómetros, con salidas programadas a partir de las 7:00 de la mañana. Las categorías infantiles y recreativas tendrán su recorrido de 2 kilómetros dentro del circuito tradicional, mientras que el resto de las categorías cubrirán la ruta establecida que combina tramos emblemáticos del municipio.



