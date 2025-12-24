Entregan premios a lo mejor del deporte

Luces, música y una velada llena de camaradería se vivió en la Cena de Gala organizada por tres diferentes agrupaciones deportivas de Chiapas, marco espectacular para reconocer los logros del 2025, trayectoria y aporte de diferentes figuras. El escenario fueron las instalaciones del Dojo Universitario de Tuxtla Gutiérrez.

Gilberto Hernández Maza, titular de la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate Do en el Estado de Chiapas, fungió como anfitrión, junto a José Carlos Morales Gómez, coordinador de Ajedrez en Chiapas para la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), y Carlos Mario Martínez del Solar, por la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (Ademeba). También asistió como invitado Ricardo Jiménez Diego, representante de la Asociación Chiapaneca de Voleibol (Avech).

Inició con el Ajedrez

El desfile de galardonados comenzó con el Ajedrez y la entrega de placas a tres talentosas exponentes: Miriam Domínguez Mijangos, Brenda Jazmín Jiménez y Ananda Sofía Orantes. Después se dio paso al niño maravilla del tablero, Tomás Emmanuel Cañaveral, para luego continuar con David Ismael Pinto Chamé, José Miguel Monjaraz Pérez y una mención especial para Karina Guillén Moreno.

Asimismo, reconocieron a los entrenadores Rogelio Chavarría López, Julio César Solís y José Humberto Blanco Guillén, así como al árbitro Daniel Flores Maza.

Reconocimientos en Basquetbol

Luego se dio paso a los premios para los mejores exponentes del “deporte ráfaga”, abriendo con un galardón a la trayectoria de José Emilio Moreno Saldaña, y al entrenador nacional Emmanuel Ríos Zárate.

Destacó el paso de la seleccionada nacional Ana Cerecedo Rojas, Heidi Pereira Gómez y el “coach” Mauricio Cerecedo Zárate. También hubo un reconocimiento especial para el árbitro profesional Carlos Rosas Burguete, el directivo José Domingo Ruiz Grajales y la legendaria entrenadora Diana Amezcua Echeverría.

Premios a los karatecas

El emotivo acto culminó con la entrega de placas para exponentes del Karate Do, iniciando con Fulvia Hernández Albores, Gilberto Hernández Barrientos, además de las atletas Sofía Almeida Castillejos, Valeria Alejandra Pacheco, Fátima del Carmen Sánchez y Luisa Fernanda Arroyo.

En el rubro de entrenadores se premió a Leonardo Gutman Ruiz, a la sensei Magally Ramírez Castillejos y a Marbella Arias Moreno. Como exponente internacional sobresalió André Adolfo Vázquez, para luego exaltar al maestro Neftalí López García, por más de 50 años de trayectoria, así como a la juez nacional Mara Alexandra Díaz Cruz y a Anemín Barrera Arce, este último por su labor como dirigente.