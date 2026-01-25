Entregan reconocimiento a Rafael Sánchez

La ciudad de Berriozábal, Chiapas, rindió un merecido reconocimiento a Rafael Sánchez Peña, árbitro de Futbol con una amplia trayectoria en el balompié local y quien fue homenajeado por su aportación al desarrollo de este deporte en el municipio, además de sus 30 años como árbitro.

El acto se llevó a cabo en el marco de un encuentro de la categoría veteranos, en el que se enfrentaron los equipos Villautos y Amigos de Berriozábal, un duelo que reunió a futbolistas y personajes de ciudades vecinas, fortaleciendo los lazos deportivos entre Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y Pijijiapan.

El partido tuvo un significado especial al coincidir en la cancha diversas trayectorias del Futbol chiapaneco, entre estas la de Mauricio Rincón, originario de Pijijiapan y actualmente radicado en Tuxtla Gutiérrez; el equipo Villautos, encabezado por Jorge Villatoro; así como la figura de Rafael Sánchez, árbitro emblemático de Berriozábal, reconocido por su constancia y profesionalismo.

El reconocimiento fue entregado por José Luis Ríos, Rudy Guzmán, Marcelo Constantino y los integrantes del Club Deportivo Amigos de Berriozábal, quienes destacaron la entrega, la disciplina y el compromiso de quienes han dedicado gran parte de su vida al deporte, siendo ejemplo para las nuevas generaciones.

En su mensaje, Sánchez Peña agradeció la distinción y recordó sus primeros años dentro del arbitraje, cuando las canchas del municipio eran de tierra negra. Resaltó que el crecimiento de la infraestructura deportiva en Berriozábal ha sido resultado del esfuerzo de los deportistas que impulsaron estos proyectos y de las autoridades que respondieron a dichas iniciativas, expresando su cariño y su arraigo por esta ciudad.

La ceremonia y el encuentro se desarrollaron en la cancha Ricardo Zafra, con la presencia de familiares de los galardonados, entre ellos la esposa y los hijos de Rafael Sánchez Peña, así como Lázaro Pérez, exfutbolista profesional, quienes fueron testigos de un homenaje que reconoció años de dedicación al Futbol.