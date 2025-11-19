Épica remontada de Chifut en Tabasco

Con una épica remontada, el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) vino de atrás para golear 5-2 a Felinos 48 y sumar 3 puntos de oro en su visita a la Cancha Juan Carlos Sánchez Fonseca de Tabasco, en acciones de la fecha 12 de la Liga TDP.

El cuadro local abrió el marcador con el 1-0 apenas a los 10 minutos a través de Ángel García, quien conectó de cabeza un centro al área chica y aunque la pelota primero dio en el poste, el rebote le cayó a los pies para finiquitar el gol con un segundo remate a bocajarro.

Solo tres minutos después, el mismo jugador escapó con un balón a las espaldas de la defensa, entrando al área para recortar al arquero y empujarla al fondo para el 2 a 0.

Chifut parecía contra la pared, pero Brayan Álvarez los regresó al partido a los 23 minutos, con una espectacular media vuelta para acortar distancias con el 2 a 1.

Y antes de irse al descanso –en el minuto 43– Ángel Gutiérrez emparejó los cartones con el 2-2, cerrando la pinza en un centro al corazón del área.

Chifut arrasó en el complemento

Para el segundo tiempo, Chifut mostró mayor hambre de triunfo y al final barrió con su rival.

Joseph Soto le dio la “vuelta a la tortilla” al 58,’ con un espectacular gol que inició con sombrerito a un defensa y disparo de volea de fuera del área que superó el lance del guardameta para el 3 a 2.

Tan solo dos minutos después, Andrés Gómez puso en la lona a los tabasqueños con el 4-2 para Chifut, en un error de la defensa al no poder despejar el balón y apareciendo entre los marcadores para rematar abajo y con potencia.

La cereza en el pastel la puso Gael García al minuto 81 con el 5-2, y de esta manera Chifut consigue su quinto triunfo de la campaña para llegar a 20 unidades en el grupo 2, rebasando a Felinos que se queda en 18 puntos.