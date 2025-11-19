﻿﻿
Épica remontada de Chifut en Tabasco

Noviembre 19 del 2025
Felinos 48 tuvo contra las cuerdas al cuadro chiapaneco en los minutos iniciales. Cortesía
Con una épica remontada, el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) vino de atrás para golear 5-2 a Felinos 48 y sumar 3 puntos de oro en su visita a la Cancha Juan Carlos Sánchez Fonseca de Tabasco, en acciones de la fecha 12 de la Liga TDP.

El cuadro local abrió el marcador con el 1-0 apenas a los 10 minutos a través de Ángel García, quien conectó de cabeza un centro al área chica y aunque la pelota primero dio en el poste, el rebote le cayó a los pies para finiquitar el gol con un segundo remate a bocajarro.

Solo tres minutos después, el mismo jugador escapó con un balón a las espaldas de la defensa, entrando al área para recortar al arquero y empujarla al fondo para el 2 a 0.

Chifut parecía contra la pared, pero Brayan Álvarez los regresó al partido a los 23 minutos, con una espectacular media vuelta para acortar distancias con el 2 a 1.

Y antes de irse al descanso –en el minuto 43– Ángel Gutiérrez emparejó los cartones con el 2-2, cerrando la pinza en un centro al corazón del área.

Chifut arrasó en el complemento

Para el segundo tiempo, Chifut mostró mayor hambre de triunfo y al final barrió con su rival.  

Joseph Soto le dio la “vuelta a la tortilla” al 58,’ con un espectacular gol que inició con sombrerito a un defensa y disparo de volea de fuera del área que superó el lance del guardameta para el 3 a 2.

Tan solo dos minutos después, Andrés Gómez puso en la lona a los tabasqueños con el 4-2 para Chifut, en un error de la defensa al no poder despejar el balón y apareciendo entre los marcadores para rematar abajo y con potencia.  

La cereza en el pastel la puso Gael García al minuto 81 con el 5-2, y de esta manera Chifut consigue su quinto triunfo de la campaña para llegar a 20 unidades en el grupo 2, rebasando a Felinos que se queda en 18 puntos.

