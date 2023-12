Equipo Zanella festeja un 2023 de éxitos

El equipo Z Motors, Autoforum, Cupra Garage Angelópolis, Monzani Body Clinic y Zauto ya trabaja para el 2024. Cortesía

Santos Zanella Sr. y Franco Zanella, con el equipo patrocinado por Z Motors, Autoforum, Cupra Garage Angelópolis y Monzani Body Clinic-Zauto, tuvieron un gran 2023 y se consagraron campeones de la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 2 de la Súper Copa.

Si bien ya se habían proclamado monarcas antes de la final celebrada recientemente en Mérida, Yucatán, Santos y Franco Zanella aprovecharon para llevarse el segundo puesto en la carrera 1 dentro de la Pro 2 y la victoria en la última carrera del año.

De este modo cerraron con broche de oro una temporada en la que se llevaron nueve victorias de 16 posibles, sumando también podio en cada una de las fechas. “Estamos felices, contentos, qué más podemos decir. Este campeonato es de todos. Damos gracias a todo el equipo que siempre trabajó para lograr esto”, expresó Santos Zanella Sr.

Ambos resaltaron que además de que no dejaron de luchar ni bajaron los brazos, siempre intentando ser los mejores y ahora con este campeonato no puede haber lugar a dudas. “Esta ha sido una temporada casi perfecta, cercana, no del todo, pero lo más cercana posible”, aclaró.

“Lo peor fueron cinco terceros lugares en 16 carreras y de allí puros segundos y primeros lugares. Es muy positivo estar ahí arriba, peleando en estas posiciones, tener una brecha tan grande con todos los que están detrás de nosotros”, añadió.

“El ritmo ha sido muy fuerte, sí. Llegar a un fin de semana de carreras en el que esperábamos rendir a este nivel, creo que es una muy buena sorpresa para nosotros”, continuó el patriarca de la familia Zanella.

Por su parte, su hijo remarcó: “No tuvimos casi dificultades en ninguna pista y en las que dijimos que íbamos a tener algunos problemas, salimos de ellas mucho mejor de lo que esperábamos, así que creo que es muy positivo para todo el equipo y para nosotros”.

Los Zanella coincidieron en la felicidad que produce poder levantar la copa de campeones.