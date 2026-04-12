Equipos afinan detalles con amistosos

Con la intención de mantener el ritmo competitivo y continuar con su proceso formativo, equipos de la Liga de Desarrollo Juvenil e Infantil de Basquetbol sostuvieron una serie de partidos amistosos este fin de semana, en las canchas de Caña Hueca, donde se vivieron duelos dinámicos y de gran intensidad.

Uno de los más atractivos fue el protagonizado por Halcones Jr. y Titanes Academy ,en la categoría juvenil. Estas escuadras ofrecieron un choque parejo de principio a fin. El encuentro fue muy cerrado durante los primeros periodos; sin embargo, en el último cuarto, Halcones logró hacer la diferencia para llevarse la victoria por marcador de 48-42.

Infantil

En otro enfrentamiento, correspondiente a la categoría infantil, Panteras Basketball se midió con Dragones de Tuxtla en un partido que destacó por la velocidad y la constante rotación de balón. El cuadro de Panteras mostró mayor efectividad ofensiva, consiguiendo imponerse con pizarra de 36-28, en un juego que permitió a ambos conjuntos probar distintas variantes tácticas.

Por su parte, Guerreros Basket enfrentó a Leones de Chiapas en un duelo que resultó ser uno de los más intensos de la jornada. Con defensivas bien plantadas y transiciones rápidas, se definió en los minutos finales, en los que Guerreros logró asegurar el triunfo por 52-49 en un cierre lleno de emoción.

Estos encuentros amistosos forman parte del proceso de preparación de los equipos rumbo a sus próximas competencias oficiales, permitiendo a entrenadores y jugadores evaluar su desempeño, ajustar estrategias y fortalecer aspectos clave tanto en ofensiva como en defensa.

Acciones

La actividad en Caña Hueca dejó buenas sensaciones, con escuadras que demostraron avance en su desarrollo y un alto nivel de compromiso en la duela, consolidando el crecimiento de la Liga de Desarrollo Juvenil e Infantil de Basquetbol como una plataforma importante para el impulso del talento local.