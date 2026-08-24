Equipos de Chiapas acaparan el Grupo 2

Por primera vez en la historia del Grupo 2 de la Liga TDP, Chiapas tendrá mayoría de equipos. Esto sucederá en la Temporada 2026-2027 que arranca el próximo 4 de septiembre, tras confirmarse que serán ocho representantes estatales dentro de un sector integrado por 16 clubes.

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), Lechuzas UPGCH, UDS FC, Tapachula FC, Pijijiapan FC (FC Iguanas), Huracanes de Arriaga (PRO CAMP), Pavones ADMC y la filial de Jaguares FC conforman la lista de chiapanecos.

Destacan en particular el cuadro de Lechuzas, Chifut y Tapachula, que buscarán repetir su clasificación a la Liguilla conseguida en la campaña anterior.

Resto de clubes

Por su parte, Oaxaca contará con Alebrijes, Antequera FC, Chapulineros, Dragones y Lobos Iteca, mientras Tabasco estará representado por Felinos 48, Academia Dragones FC y Plataneros.

Entre las novedades aparecen las incorporaciones de Jaguares FC, Lobos Iteca y Academia Dragones, pero en contraparte, Cruz Azul Lagunas dejó el sector tras conseguir el ascenso a la Serie B de Liga Premier, mientras Universidad Euroamericana tampoco continuará.

Asimismo, la Liga TDP alcanzó un récord nacional de 247 equipos distribuidos en 18 Grupos a lo largo del país.

La Zona A estará integrada por 136 conjuntos y la Zona B por 111, en una temporada que además contará con nuevas filiales de clubes de Liga MX y Liga de Expansión.