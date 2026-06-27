Equipos de Tuxtla, listos para competir

Las selecciones representantes de Tuxtla Gutiérrez está listas para encarar un nuevo desafío, luego de concluir satisfactoriamente su proceso de acreditación rumbo a la Cumbre de Selecciones, certamen que comenzará mañana en el municipio de Tonalá y que reunirá a decenas de equipos provenientes de distintos puntos de Chiapas.

Con la documentación en regla y la logística definida, los conjuntos capitalinos afinan los últimos detalles antes de emprender el viaje a la sede del campeonato, donde buscarán poner en práctica el trabajo hecho durante las últimas semanas de preparación.

La competencia se desarrollará a lo largo de tres jornadas, convirtiéndose nuevamente en un escaparate para el talento chiapaneco y en un espacio de convivencia deportiva entre futbolistas de diferentes municipios. Más de 70 equipos formarán parte de esta edición, consolidando al torneo como uno de los eventos de mayor convocatoria dentro del Futbol amateur en el estado.

Los representantes de Tuxtla Gutiérrez afrontarán la competencia con el objetivo de avanzar en cada una de las fases y pelear por los primeros lugares de sus respectivas categorías. Cuerpo técnico, jugadores y familias confían en que los entrenamientos se reflejen en el terreno de juego.

Objetivos

Además del aspecto competitivo, la Cumbre de Selecciones significa una oportunidad para fortalecer la convivencia entre delegaciones, promover los valores del deporte y brindar escenarios de crecimiento para niños y jóvenes futbolistas.

Todo está preparado para que el balón comience a rodar en Tonalá, donde durante tres días las emociones estarán garantizadas con encuentros de gran intensidad y un alto nivel competitivo. Las escuadras tuxtlecas buscarán representar de la mejor manera a la capital chiapaneca y regresar con destacados resultados de esta importante fiesta del Futbol estatal.