En los últimos doce años, apenas diez equipos se han repartido los títulos de la Liga MX, mientras que el resto de los clubes se ha quedado sin levantar el trofeo y únicamente ha sido protagonista durante la etapa regular. El Apertura 2026 no es la excepción, con ocho de esos cuadros clasificados a la Liguilla.

América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Pachuca, Toluca, León, Santos y Atlas conforman el grupo de clubes que han marcado diferencia en este periodo. Todos han conquistado al menos dos campeonatos, con excepción de Rayados, que también ha sido un constante protagonista en las fases finales.

En los seis años previos a la pandemia, siete escuadras diferentes consiguieron títulos: León, América, Santos, Tigres, Pachuca, Chivas y Monterrey. Después de la suspensión del Clausura 2020, el dominio continuó con León, Cruz Azul, Atlas, América, Toluca, Pachuca y Tigres. Destacan el bicampeonato de la Máquina, el de los rojinegros, el tricampeonato azulcrema y los títulos consecutivos de los Diablos Rojos.

La inversión en sus planteles y su experiencia en las instancias definitivas han permitido que estos clubes mantengan aspiraciones al campeonato. Tigres, por ejemplo, conquistó el trofeo en 2023 después de superar la reclasificación, mientras que Pachuca sorprendió en el Apertura 2022 al golear a Toluca en la final. América sobresale como el equipo con más participaciones en Liguillas, con 47, y ocho títulos en torneos cortos.

Para el Apertura 2026, ocho de los diez escuadras protagonistas estarán en la “fiesta grande”. Las únicas ausencias serán Tigres y Santos, aunque los laguneros protagonizaron una notable recuperación al pasar del último lugar a quedarse a tres puntos de la clasificación.

Del otro lado están los clubes que no han podido conquistar la Liga MX en los últimos doce años. Pumas ha perdido las tres finales que disputó en ese periodo, mientras que Tijuana no ha regresado a esa instancia desde que fue campeón en 2012, y Querétaro desde que perdió la final de 2015. Puebla, Atlético de San Luis, Juárez y Atlante/Mazatlán tampoco han conseguido meterse en la pelea por el título, por lo que su protagonismo se ha limitado principalmente a la fase regular.