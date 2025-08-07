Equipos mexicanos son eliminados

Se acabó el sueño internacional de ganar la Leagues Cup para Chivas, Cruz Azul y Monterrey. Con la victoria (2-1) de los Tuzos del Pachuca sobre el Houston Dynamo, dos de los cuatro grandes del Futbol mexicano, los Rayados, Mazatlán y Tigres ya no tienen posibilidades de avanzar a los cuartos de final del torneo que enfrenta a la Liga MX con la MLS.

Aunque Chivas, la Máquina y la Pandilla aún van a disputar su último partido, la suma de resultados entre las victorias de Toluca, Puebla y Pachuca oficializaron la eliminación de estos tres equipos.

Primero llegó el triunfo de los Diablos, que gracias a los goles de Angulo y Paulinho, remontaron al New York FC (2-1) y tomaron el liderato de la Liga MX hasta antes del partido de los Tigres.

Más tarde, en otra remontada del Futbol mexicano, la Franja venció (2-1) al Montreal con goles de Emiliano Gómez y Ricardo Marín. Finalmente, el conjunto dirigido por Jimmy Lozano superó al LAFC (2-1) gracias a las anotaciones de Luis Quiñones y Gastón Togni.

Así, Toluca queda con 8 puntos, Pachuca con 7 y Puebla con 6, distancia suficiente para que sea imposible de alcanzar para Chivas, Cruz Azul y Monterrey.

El Rebaño, los Rayados y los cementeros tienen 2 puntos, por lo que no importa si ganan su último partido en los 90 minutos y sumen tres puntos, no les alcanza para clasificar.

Por su parte, Mazatlán era dueño de su propio destino. Necesitaba ganar para demostrar que el ser considerado de la clase baja de la Liga MX era un error.

No, no lo demostró y quedó fuera de la Leagues Cup al caer ante el San Diego FC (0-2), el equipo de Hirving Lozano, que se despide con un poco de honor del torneo binacional.

En tanto, a Tigres le faltó sangre en el último partido de la fase de clasificación de la Leagues Cup para mantener el paso perfecto y asegurar su pase a cuartos de final. Por el contrario, perdieron contra un equipo alternativo de Los Ángeles FC y ahora dependen de otros resultados para no quedar eliminados.