Equipos van por la gran final

Luego del empate en la cancha del estadio Olímpico Universitario la Máquina de la Cruz Azul y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentan en el choque definitivo en busca del boleto a la gran final.

En cuadro felino pisará la cancha de su campo Universitario para finiquitar su obra. En el primer encuentro de esta semifinal los regios lograron sacar el empate de su visita a la Ciudad de México. Los capitalinos se vieron sorprendidos por un gol del argentino Ángel Correa quien aprovechó un error defensivo para callar el sonido de la Máquina.

Pero con el empuje de su afición los celestes no bajaron los brazos y desde los once pasos el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández desató la explosión celeste del recinto del Pedregal. Pareciera ventaja para los Tigres, porque para avanzar a Cruz Azul solo le queda ganar o ganar el empate no le favorece, con la igualada con o sin goles le beneficia a los Tigres por la posición en la tabla general.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón van a contracorriente, pero en 90 minutos tendrán que marcar para estar en la final. Para los de Guido Pizarro, el panorama es solo mantener el empate.

En las estadísticas cerrando en casa los Tigres tienen ventaja, luego de seis series de Liguillas cuatro fueron para los regios y dos para los celestes. Nicolás Larcamón y Guido Pizarro disputan en su haber su segunda fase de semifinales.

En duelo definitivo está pactado para este sábado a las 21:10 horas en cancha del estadio Universitario.

Toluca contra Monterrey

La Liga MX llega a su punto culminante, Toluca y Monterrey están listos para protagonizar un partido que promete emociones de principio a fin. Tras la semifinal de ida, donde los Rayados se impusieron 1-0 en casa con un gol de Germán Berterame al minuto 28, los Diablos Rojos tienen la presión de remontar y conseguir el triunfo ante su afición en el Nemesio Diez.

Los recuerdos recientes añaden un toque especial a este enfrentamiento. Durante la fase regular del torneo, Toluca logró una contundente victoria de 6-2 sobre Monterrey, un resultado que todavía resuena entre los aficionados y que da esperanzas a los locales.

Para Monterrey, la ventaja mínima de la ida no solo les da tranquilidad, sino que también les plantea el reto de mantener su ritmo y concentración ante un rival que buscará con todas sus fuerzas volverse a coronar como el campeón del Futbol mexicano.

La afición de Toluca se prepara para animar a su equipo desde el primer minuto, mientras que los seguidores de Monterrey esperan que sus jugadores mantengan la calma y la firmeza necesarias para conseguir el empate o el triunfo que los haría pisar la final.

El encuentro podrá sintonizarse por la señal de Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix, Tubi, Fox y Fox One, a partir de las 19:00 horas.