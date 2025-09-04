Erick Carballo anota su primer gol con Alebrijes

El delantero chiapaneco Erick Carballo Flores vivió un momento especial la pasada jornada al marcar su primer gol con Alebrijes de Oaxaca en el torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión. La anotación se dio en el encuentro correspondiente a la jornada cinco, disputado en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

El atacante originario de Villa Corzo y con apenas 22 años de edad se ha consolidado como uno de los elementos más prometedores del club oaxaqueño. Durante el tiempo de compensación de la primera parte, al minuto 45 + 1, Carballo aprovechó un balón dentro del área. Con gran determinación, superó la marca de la defensa y definió ante la salida del portero, poniendo un 3-2 a favor de su equipo.

Jugador destacado

Este gol representa el segundo de Erick con Alebrijes desde su llegada en el torneo anterior, en el que ya había demostrado su capacidad ofensiva. Sumando su etapa previa con Rayados de Monterrey, acumula cuatro tantos en el circuito de Expansión, consolidándose como un delantero que aporta tanto movilidad como definición en el área rival.

En lo que va del Apertura 2025, Carballo ha tenido acción en cuatro partidos, tres de estos como titular. Durante estos encuentros ha acumulado 288 minutos en el terreno de juego, mostrando un crecimiento constante y adaptándose a la estrategia de su escuadra.

El gol del chiapaneco se ha convertido en un punto importante dentro de la campaña actual para Alebrijes, ya que le dio a la escuadra oaxaqueña la ventaja en un duelo clave para sus aspiraciones dentro de la tabla general.

El equipo ha depositado su confianza en jugadores jóvenes con gran proyección, y Carballo es uno de los referentes en este proceso. Su desempeño refleja el trabajo hecho en su etapa de formación y el esfuerzo que ha puesto en cada oportunidad dentro del Futbol profesional.

Alebrijes continúa su participación en la Liga de Expansión con la mira puesta en alcanzar los primeros puestos y buscar un lugar en la fase final. Por su parte, Carballo sigue sumando minutos y goles que lo consolidan como uno de los futbolistas chiapanecos más destacados en el ámbito nacional.