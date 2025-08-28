Erick Carballo continúa en Alebrijes

El talento chiapaneco sigue presente en el Futbol profesional con Erick Carballo Flores, delantero originario de Villa Corzo que disputa su segundo torneo con Alebrijes de Oaxaca en la Liga de Expansión, consolidándose como el único representante del estado en esta categoría durante el Apertura 2025.

Carballo llegó al equipo oaxaqueño en el Clausura 2025, tras su paso por Rayados de Monterrey, con el que participó en la Liga de Expansión durante el Clausura 2023 y formó parte de las fuerzas básicas sub-20 y sub-23 desde el Apertura 2022 hasta el Apertura 2024. Esto le permitió ganar experiencia y madurez competitiva antes de incorporarse a Alebrijes.

Desempeño

En su primer semestre con el club oaxaqueño, el atacante portó el número 10, registró siete apariciones, sumó 205 minutos y anotó un gol en la jornada 15 del Clausura 2025, frente a Dorados, mediante un tiro libre que destacó como una de las mejores acciones ofensivas del torneo.

En el actual Apertura 2025, Carballo ha tenido mayor protagonismo al acumular 198 minutos en tres partidos, dos de estos como titular. Ha participado en encuentros ante Cancún, Mineros y Morelia, mostrando regularidad y aportando en la zona ofensiva del equipo.

Con apenas 22 años, el jugador chiapaneco acumula tres temporadas en la Liga de Expansión y más de mil 500 minutos oficiales en su carrera profesional, para consolidarse como uno de los jóvenes con mayor proyección del Futbol del sureste mexicano.

El rendimiento de Carballo refleja la presencia del talento chiapaneco en el balompié nacional, manteniendo viva la representación del estado en categorías profesionales y reforzando el vínculo del Futbol chiapaneco con los escenarios de mayor exigencia del país.