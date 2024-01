Erika López asiste a asamblea en la Codeme

Contando con el aval del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (AF7RACH) acudió a la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2024 de la Federación Nacional de Futbol 7 y Futbol Rápido, reunión efectuada este fin de semana en las oficinas de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), en la Ciudad de México.

Erika López Guzmán, presidenta de la AF7RACH, se reunió con los titulares de las 18 asociaciones afiliadas al organismo nacional que lidera José Alfredo Maccise Saade, para la importante sesión anual de trabajo en la cual se presentó el informe de actividades del 2023, así como el Programa Operativo Anual 2024 y asuntos de interés general.

En dicho acto se reconoció la labor de la agrupación chiapaneca que encabeza la profesora López Guzmán, quien recibió una ovación de los asistentes por su trayectoria y por el galardón que recibió en el pasado curso de la Auditoría Superior del Estado (ASE Chiapas), así como por la proyección internacional para México a través de la participación en la F7 International Women’s Cup Guatemala 2023 con el representativo femenino de la Liga de Futbol San Pedro del municipio de Suchiate.

En la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2024 abordaron tópicos relevantes como la celebración del Campeonato Nacional Infantil y Juvenil, programado para los días 1, 2 y 3 de mayo, en Acapulco Guerrero, así como lo concerniente al Torneo Futbolito Bimbo, la Copa Bayern 2024, campeonatos nacionales en categoría libre, entre otros.

Reconoce a Chiapas

José Alfredo Maccise Saade, en su calidad de presidente de la Federación Nacional de Futbol 7 y Futbol Rápido, expresó de manera particular sus felicitaciones a López Guzmán por gestión al frente de la AF7RACH.

“Erika López, nuestra mejor presidenta del país, felicidades por ese gran reconocimiento que te hicieron allá en Chiapas, como una mujer ejemplar, promotora incansable; eres irrepetible y te agradezco mucho lo que haces por tu país y por tu estado”, expresó el dirigente tras la reunión efectuada en el Salón de Presidentes de la Codeme, ante destacadas personalidades del deporte mexicano.

En este sentido, agradeció a Francisco Cabezas Gutiérrez, presidente de Codeme, por las facilidades brindadas y hospitalidad, a Ricardo Argudín Ramírez, quien en representación de la Confederación dio fe y validez del acto, en tanto que José Sánchez, ex presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, expresó emotivas palabras en la apertura de los trabajos, mismos que también contaron con la presencia de Marco Olvera Becerril, director de Normatividad.

“Fue una fiesta de intercambio de amistad, de buenos propósitos para nuestros siguientes concursantes en los campeonatos nacionales, que este año estamos programando 35 campeonatos para que festejen a este deporte. Así que felicidades a Chiapas por estar presentes y a los 18 estados que estuvieron. Gracias a las autoridades deportivas y un saludo a las autoridades deportivas de Chiapas, tanto municipales como estatales”, manifestó.

Desmiente visorías

En otro orden de ideas y siendo uno de los asuntos generales de relevancia tocados en la reunión, Maccise Saade aclaró que han tomado acciones ante la presencia de una falsa Federación Mexicana de Futbol 7 que está convocando a visorías para selecciones nacionales en estados del sureste (entre estos Chiapas), por lo que pidió a las personas no caer en el fraude, que además lucra con la ilusión de los niños y de los padres de familia, por lo que a través de Codeme se ejercen ya acciones preventivas con las autoridades.

“No se dejen engañar, el deporte no se vende. Produce apoyo, produce unión familiar y no tiene el costo con el que quieren lucrar. Es un aviso a todos los institutos municipales del deporte, no solamente del estado de Chiapas, sino de todo el país, para que tengan mucho cuidado”, concluyó.