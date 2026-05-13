Erika López Guzmán, pionera del Futbol femenil

Erika López Guzmán se ha consolidado como una de las principales impulsoras del deporte en Chiapas, destacando por una trayectoria de casi tres décadas dedicada al desarrollo del Futbol femenil y estudiantil, promoviendo además la inclusión deportiva y la formación de nuevas generaciones a través de distintas plataformas.

Un eco por el Futbol femenil

Originaria de Tapachula, pero criada en Oaxaca, lo común en su niñez era jugar al Beisbol, porque en esos tiempos no era bien visto en su casa que una mujer estuviera pateando un balón.

“Mi papá decía que el Futbol era para hombres, no para mujeres. Entonces yo jugaba en la calle el Beisbol, hacíamos nuestros guantes con las bolsas que sobraban de los albañiles cuando repellaban cemento y una pelotita de esas de plástico o las de cuero, le poníamos agua caliente y se hacían pequeñitas y esa era mi disciplina”, recuerda.

Su pasión por el Futbol —cuenta— nació cuando estudiaba la preparatoria, en la década de los 90’s. Entonces se hizo aficionada del Puebla viendo sus partidos por televisión y siguiendo de cerca a ídolos de “La Franja” como “El Búfalo” Poblete, Sigifredo Mercado, Roberto Ruiz Esparza, Pablo Larios y el brasileño “Zico”, este último —confiesa— su amor platónico.

“Entonces, desde la prepa ya me enfoqué a promover el Futbol femenino, porque me daba cuenta que todo el apoyo siempre había sido por los varones en las ligas, en los torneos y al femenino ahí lo dejaban como lo último. Y si jugabas Futbol te decían que eras lesbiana, te decían ‘la machorra’, que vayan a hacer tortillas a la cocina, pero no sabían que teníamos valores que nuestras mamás nos enseñaban y lo más importante también, que fuera dentro de lo académico. Ahí empecé esa lucha, ese eco, esa voz a que se alzara, que las demás se dieran cuenta que sí nos podían hacer caso”.

En el deporte universitario

En 1995 al ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), combinó sus estudios en Ciencias de la Comunicación con la práctica del Softbol y Futbol.

Desde sus primeros años universitarios sobresalió por su liderazgo y talento, formando parte de selecciones estudiantiles y obteniendo el reconocimiento como Mejor Tercera Base.

Sin embargo, su aporte más importante surgió al detectar la falta de espacios para las mujeres dentro de las competencias universitarias.

En aquella época, los torneos organizados en la Facultad de Humanidades estaban dirigidos exclusivamente a hombres, situación que motivó a Erika a impulsar partidos femeniles y posteriormente integrar la primera selección universitaria femenil de Futbol de la Benemérita Unach.

Gracias a esta iniciativa, se convirtió en una de las precursoras del Futbol femenino universitario en el estado, abriendo camino para que más jóvenes pudieran integrarse al deporte competitivo.

Su desempeño también le permitió obtener una beca deportiva y representar a la universidad en etapas nacionales tanto de Futbol Soccer como de Futbol Rápido y en el año 2000 participó en un cuadrangular internacional celebrado en Suchiate, donde enfrentaron a equipos provenientes de Guatemala.

No obstante, reconoce que no todo ha sido siempre color de rosa, pues aunque en su momento contó con el apoyo del Dr. Andrés Gómez Téllez, director de la Facultad de Humanidades, el obstáculo más difícil de superar fue la misoginia.

“Ahí aprendí a conocer ese término. Yo decía: ¿Por qué me cierran las puertas? Lo único que hago es promover la actividad deportiva, pero a los entrenadores les causó mucha molestia. Yo creo que mi sangre no les agradó. No lo sé. Sin embargo, yo lo único que quería era dejar huella, promover las actividades deportivas y pues muchas personas ahí me bloquearon feamente”, lamenta.

Trajo a la selección mexicana

Más adelante, en 2001, integró el cuerpo técnico de la Unach durante la Universiada Nacional realizada en Boca del Río, Veracruz, donde estableció contacto con Leonardo Cuéllar Rivera, en aquel entonces entrenador de la Selección Mexicana Femenil, que empezaba a crear expectación en todo el país al contar con una de las mejores jugadoras del momento, Maribel Domínguez.

“Le dijimos a Leonardo Cuéllar: ¿Sabe qué? Queremos llevar el Futbol femenino a Chiapas. Le dije eso sin tener un peso, ni siquiera tenía lo que ahora, muchos conocidos. Tocamos puertas y doña “Vicky” Rincón (entonces alcaldesa de Tuxtla Gutiérrez) nos la abrió en su momento y el medio que nos aperturó, que le dio seguimiento, fue ‘Cuarto Poder’ y que agradezco mucho que nos haya dado esa proyección en su momento y bueno, se vino la Selección Mexicana, tuvimos el honor, tengo el gusto de decir que nosotras promovimos para que viniera”.

Gracias a que realizó las gestiones para traer a la selección nacional a disputar el partido amistoso contra Guatemala en el “Víctor Manuel Reyna” —agrega— pudieron mandar a cinco jugadoras a que fueran a una concentración de visorías a nivel nacional “y ahí comenzamos esa historia del Futbol femenino en nuestro estado”.

Más proyectos y logros

A partir de ese momento, Erika continuó desarrollando proyectos deportivos enfocados en la juventud chiapaneca, destacando por su habilidad como gestora, pues lo que para muchos era imposible para ella solo tomaba un poco más de tiempo para ser realidad.

Entre sus principales aportaciones destacan la creación de la primera Liga Estudiantil Universitaria Femenil Mtro. Téllez, la Liga de Futbol Rápido Humanidades-Colinas y la Copa Socios, además de coordinar el torneo estatal Futbolito Bimbo en Chiapas.

Su trabajo no se ha limitado únicamente al deporte competitivo, pues también ha promovido actividades dirigidas a personas con discapacidad, programas en colonias vulnerables y procesos para que futbolistas chiapanecas puedan participar en torneos infantiles en España, generando nuevas oportunidades de desarrollo para niñas y adolescentes. Asimismo se ha desempeñado en muchas ocasiones como delegada en Juegos Nacionales Populares y es también presidenta de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas y vicepresidenta de la Federación Mexicana de Futbol, Futbol Rápido y Minifutbol, cargos desde los cuales continúa impulsando el crecimiento del deporte amateur y estudiantil en el estado.

“Nosotros solo promovemos el deporte y lo hacemos por nuestra nuestra niñez, por nuestra juventud y pues ahí están los resultados, que la misma gente reconozca lo que hemos estado trabajando”, agrega.

Un mensaje especial

Finalmente, López Guzmán reflexionó sobre la trayectoria que la coloca como una de las mujeres referentes del deporte en el marco del 50 Aniversario de “Cuarto Poder” y asegura que si pudiera volver al pasado para encontrarse consigo misma, se diría que mantenga la tenacidad que le ha caracterizado, sin permitir que nadie le dijera que no puede lograr lo que se proponga.

“También le podría decir: mis respetos para ti, porque a pesar de que no tenía la experiencia, a pesar de que no tenía el apoyo, nunca claudicaste. Pero eso se lo voy a deber siempre a mi madre que me decía: tú no te dejes, échale los kilos, no claudiques, el día de mañana vas a voltear a ver hacia atrás y vas a decir cuánta razón tenías, cuánto lloré, cuánto reí, pero ya estoy acá arriba tratando de llegar al último peldaño y mientras Dios nos dé vida vamos a seguir honrando la memoria de mi madre y ahí están los frutos ahora con los eventos y todo lo que hemos logrado y mucha gente que ha estado pendiente y le agradezco a ‘Cuarto Poder’ porque todavía sigue proyectando esos valores, todavía sigue proyectándonos con las actividades que realizamos y pues gracias a que existen esos medios, todavía la gente puede saber de nosotros”.