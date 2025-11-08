Es el turno de las mejores del año

La Liga Municipal de Softbol Femenil de Tuxtla Gutiérrez celebrará este domingo 9 de noviembre en Caña Hueca el esperado Juego de Estrellas 2025, una jornada que reunirá a las jugadoras más destacadas de la temporada en dos duelos llenos de talento, energía y competitividad. El evento busca reconocer el esfuerzo de las atletas que han brillado a lo largo del año y fortalecer el vínculo con la afición tuxtleca.

La actividad comenzará a las 9:00 horas con el enfrentamiento de la categoría master 30, en el que las peloteras con mayor trayectoria deportiva demostrarán su experiencia en cada turno al bate. Se espera un juego estratégico y dinámico, en el que la precisión defensiva y el control desde el montículo jueguen un papel determinante.

A las 11:00 será el turno del encuentro sub-30, protagonizado por la nueva generación del Softbol femenil local. Con jugadoras de explosividad ofensiva y velocidad en los senderos, este partido promete un ritmo más acelerado, con acciones espectaculares y un ambiente vibrante impulsado por la juventud que caracteriza a esta categoría.

Participantes

Equipos representativos como Avíos, Panteras, Guerreras, Artemisas, Águilas, Chicas Ámbar, Panteritas y Fénix aportarán a sus mejores exponentes, lo que garantiza un espectáculo competitivo en cada entrada. Las peloteras seleccionadas llegan motivadas por este reconocimiento, conscientes de que el Juego de Estrellas es una vitrina de orgullo para la comunidad deportiva de Tuxtla.

La liga invita a toda la población a asistir con familiares y amigos para apoyar a las jugadoras, convivir en un ambiente sano y disfrutar una mañana llena de emoción. Este evento refuerza el crecimiento del Softbol femenil en la región, consolidando una plataforma que impulsa la participación de niñas, jóvenes y mujeres adultas en esta disciplina.

El Juego de Estrellas 2025 se perfila como una verdadera fiesta del Softbol en la que el talento, la unión y el espíritu deportivo serán los protagonistas.