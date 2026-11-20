El defensa Henry Delgado Estudillo aseguró que Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) mantiene la concentración y el compromiso de seguir sumando victorias en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, de cara al choque frente a Jaguares, correspondiente a la fecha 12.

El conjunto universitario llegará a compromiso del próximo viernes en el estadio Flor de Sospó como líder del grupo 2 con 30 puntos, además de ocupar el segundo puesto de la Zona A y la sexta posición de la clasificación nacional.

“Estamos mentalizados para lo que sigue. Creo que tenemos un gran equipo y estamos trabajando de la mejor manera para afrontar el encuentro que viene”, expresó Delgado Estudillo.

El defensor, que acumula diez duelos como titular, reconoció que los enfrentamientos entre escuadras de Chiapas representan un desafío especial por la rivalidad deportiva y el deseo de imponerse en el terreno de juego.

“Son partidos importantes en los cuales cada equipo demuestra su personalidad. Cada jugador, obviamente, quiere ganar y pone su granito de arena para poder sacar los tres puntos”, señaló.

Ante la proximidad del cierre de la primera vuelta, que contempla un intenso calendario de encuentros, Delgado explicó que la administración de las cargas físicas estará en manos del cuerpo técnico, mientras que tanto él como sus compañeros deberán mantener su preparación y concentración.

“Este equipo está para grandes cosas. Nosotros vamos partido a partido por los tres puntos. Es ganar o ganar, es una obligación”, sostuvo el defensor.

Finalmente, reiteró la invitación a los aficionados universitarios a apoyar al Lechuzas este viernes 20 de noviembre, a las 16:00 horas, en el estadio Flor de Sospó, para mantener el paso ganador en casa.