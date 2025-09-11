Es h ora de la gran fiesta del Futbol infantil

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se prepara para vivir un fin de semana lleno de emociones, goles y talento juvenil con la Copa Chiapas Tux 7, que se celebrará del viernes 12 al martes 16 de septiembre en varias sedes de la capital chiapaneca. Este torneo reunirá a 130 equipos en las distintas categorías de Fut 8, Fut 7, Fut 11 y femenil, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el desarrollo del Futbol infantil en la región.

El certamen comenzará este viernes con una ceremonia de inauguración que dará paso a los primeros encuentros en las sedes de Caña Hueca, Ultra Sport, Fut 7 San Ángel y Futbol Total. Cada cancha está lista para recibir a los jóvenes futbolistas, entrenadores y familias que seguirán de cerca la acción durante los cinco días de competencia.

En la categoría Fut 8, integrada por niños nacidos entre 2018 y 2019, se formaron 3 grupos de 4 clubes que buscarán desde el primer compromiso avanzar a la siguiente fase. Mientras tanto, la Fut 7 contará con varios grupos según la edad: 2016-2017 tendrá 4 grupos de 4 equipos y 2 de 3; 2014-2015 se organizó en 8 grupos de 4 clubes; 2012-2013 tendrá 4 de 4, y 2010-2011 se disputará en 2 grupos de 4.

Por su parte, el femenil tendrá participación en dos categorías: 2010 y 2012, cada una con 2 grupos de 4 clubes, brindando la oportunidad de destacar a las futuras promesas del Futbol femenil en Chiapas. El Fut 11, categoría que permite partidos con mayor número de jugadores, incluirá a las generaciones 2012-2013, con 4 grupos de 4 equipos; 2010-2011, con 3 de 4, y 2008-2009 también con 3 de 4.

Apoyando el talento

La expectativa es alta, ya que cada categoría tendrá encuentros vibrantes, llenos de goles, habilidades individuales y trabajo en equipo. Además, los padres y aficionados podrán disfrutar un ambiente seguro, con espacios adecuados para seguir la acción y apoyar a sus equipos favoritos en cada sede del torneo.

Con todo listo para arrancar, los organizadores invitan al público en general a ser parte de esta fiesta del Futbol que promete convertirse en un referente para los torneos infantiles en Chiapas y fortalecer el desarrollo de los talentos locales, muchos de los cuales podrían llegar a niveles profesionales en el futuro.

La Copa Chiapas Tux 7 es, sin duda, una oportunidad para que los niños y niñas vivan la experiencia de competir, mejorar sus habilidades y compartir la pasión por el Futbol en un ambiente de respeto y camaradería.