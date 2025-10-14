Es un “hospital”, con amplia lista de lesionados

La fecha FIFA no hizo más que dar más preocupaciones al América de cara al Clásico joven que tendrá ante Cruz Azul el próximo sábado en el Olímpico Universitario.

A la amplia lista de lesionados que tenían las Águilas sumaron otros dos nombres: Alejandro Zendejas e Isaías Violante. El primero de ellos ni siquiera pudo tener participación con la selección de Estados Unidos, debido a una sobrecarga muscular en los entrenamientos.

Por ello, el dorsal 10 del conjunto azulcrema tuvo que abandonar la concentración para recuperarse en Coapa, mientras que Isaías Violante se dolió de la parte posterior del muslo, por lo que no pudo terminar el partido ante Chivas en Estados Unidos.

Hasta el momento, en América no han descartado que ambos puedan recuperarse para el próximo sábado, aunque luce difícil, sobre todo en el caso de Violante, quien parece tener un desgarre.

Lesionados

Los casos más graves en el conjunto de Coapa siguen siendo el del juvenil Dagoberto Espinoza y Raúl “Pantera” Zúñiga; el primero se recupera de una rotura de ligamentos cruzados, en tanto que el segundo sufrió un desgarre muscular ante Santos.

De ahí les siguen Henry Martín, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo y el del francés Allan Saint-Maximin, quienes se recuperan de lesiones menores y se espera que estén disponibles para el duelo ante Cruz Azul. Será el próximo jueves cuando Jardine tenga un panorama más claro de los jugadores con los que podrá contar para el clásico joven.