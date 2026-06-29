“Es un sueño volver a casa”: Solari

Luego de la sorpresiva y polémica renuncia de Efraín Juárez, la directiva del Club Universidad Nacional tenía claro el nombre de su sustituto.

Aunque, la baraja de directores técnicos era amplia, la cúpula auriazul siempre tuvo preferencia por Esteban Solari, quien se encontraba al frente del Pachuca.

Finalmente, luego de varios días de incertidumbre, los dirigentes universitarios eligieron al entrenador argentino para que tomara las riendas.

El Tano todavía no ha podido ser presentado como el nuevo timonel de los Pumas, pero ya ofreció sus primeras declaraciones tras su primera semana en la cantera.

“Ha sido muy emocionante, para mí, todo este proceso de vuelta a casa. La verdad es que estoy viviendo un sueño; [estoy] con la ilusión de poder volver y muy feliz por estar acá, por volver a encontrarme con la grandeza que tiene este club”, se sinceró en entrevista para el propio equipo felino.

En la sección “Desde La Cancha”, el estratega rosarino reconoció que siempre deseó regresar a la institución que confío en él en 2007 y, cuando se convirtió en entrenador, “quería estar a la altura de este desafío y a la altura del proyecto”.

“Pumas, siempre lo dije, fue muy importante para mi vida y para mi carrera, me cambió la vida el estar acá. Vuelvo porque me tocó irme en un momento de mi carrera en el que necesitaba dar ese salto y que, cuando lo di, seguía con las ganas de seguir viviendo lo que me había tocado vivir durante ese año en Pumas; fue un año que disfruté mucho y siempre me quedó la duda de decir qué habría pasado si me hubiera quedado en Pumas”, reveló.

Esteban Solari se comprometió a “dar el máximo” en su nueva etapa al frente del Club Universidad Nacional.