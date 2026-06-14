Escocia da la sorpresa y vence a Haití

Escocia vence en su presentación en la Copa del Mundo 2026 a su similar de Haití por la mínima diferencia (1-0) en acciones del Grupo C, victoria lo coloca como líder.

El partido se jugó en el Estadio Boston, en Foxborough, Massachusetts, los europeos se colocan a la cabeza con tres unidades luego que Brasil, uno de los favoritos, apenas logró empatar 1-1 ante Marruecos.

Pese al dominio por parte de la selección de Haití en los primeros minutos cayó la anotación del seleccionado escoses. El jugador del Aston Villa, John McGinn, al filo del área grande sacó un cañonazo que fue desviado por la zaga para que se cantará el único gol de la noche.

Haití fue insistente, pero no pudo empatar el marcador

Haití reaccionó, aprovechó su dinamismo y velocidad para hacerse de la pelota, pero les faltaba el último toque.

En la segunda mitad de juego el partido se volvió lento, donde ambas escuadras en su afán de ir por el gol el partido se cerró.

Haití debuta en el mundial

La selección haitiana ha afrontado con este partido su debut en el Mundial 2026, y su segunda vez en la historia del futbol, tras haber perdido el último amistoso contra Perú 2-1. Por su parte, los escoceses regresan a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y una preparación que se ha saldado con dos victorias amistosas: un 4-1 contra Curazao y un 4-0 contra Bolivia, a la que se suma el triunfo actual.

El partido se ha llevado acabo tras conocerse el empate de sus compañeros de grupo, Brasil y Marruecos, cuyo enfrentamiento reñido ha finalizado en un 1 a 1, con los goles de Ismael Saibari y Vinícius Jr. A modo de anécdota, se ha visto al legendario cantante Rod Stewart, fan del Celtic Football Club, en las gradas del estadio de Boston para apoyar a la selección escocesa, de la que forma parte como seguidor.

El próximo viernes Haití enfrentará a Brasil, mientras que Escocia enfrenta a Marruecos.