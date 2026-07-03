Escudería Alpha Racing mantiene el impulso

Alpha Racing completó la sexta fecha de la temporada 2026 de Nascar México Series con un balance que le permite mantenerse en la disputa por los boletos al Chase, luego de colocar a sus dos pilotos en el Top 10 de sus respectivas categorías durante la competencia celebrada en el Autódromo de Querétaro.

El equipo llegó a esta etapa del campeonato con la necesidad de sumar puntos importantes, en una fase donde cada resultado comienza a tener mayor peso para la clasificación.

Buenas actuaciones

Al volante del auto 9, Eloy Falcón clasificó en la séptima posición general y durante buena parte de la carrera se mantuvo dentro del Top 10.

Sin embargo, el desarrollo de la prueba ofreció pocas oportunidades para modificar estrategias o recuperar posiciones y al final, Falcón cruzó la meta en el noveno lugar general, resultado que lo ubicó como séptimo mejor clasificado dentro de la categoría Nascar México.

Por su parte, Regina Sirvent enfrentó una jornada de trabajo constante con el auto 13, arrancando desde la decimoséptima posición general y sexta entre los autos de Challenge Series.

Durante la prueba, Sirvent se mantuvo dentro del top 20 general y logró completar la carrera para finalizar en la vigésima posición absoluta. En su categoría, el resultado le permitió colocarse en el séptimo lugar de Challenge Series, sumando puntos importantes rumbo a la parte final de la temporada regular.

Con seis fechas disputadas, la escudería aprovechará el receso para trabajar en el desarrollo de sus unidades y preparar la siguiente competencia, programada para el 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino.