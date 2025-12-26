Escuela “Vera’s” supera con éxito evaluación

Con una demostración de disciplina, carácter y dominio técnico, taekwondoínes de la escuela “Vera’s” aprobaron satisfactoriamente el Examen de Cintas Negras y Grados Mayores, realizado en la capital chiapaneca como parte de la gira de cierre de año de la agrupación nacional Oriente Internacional de Tae Kwon Do.

La evaluación formó parte del calendario oficial y fue encabezada por el director nacional de la organización, Kwan Jorge González Ríos, Cinta Negra 7° Dan, quien estuvo acompañado por un cuerpo de sinodales con amplia trayectoria dentro del arte marcial, garantizando un proceso riguroso y apegado a los lineamientos técnicos y formativos de la institución.

Sede

El examen se desarrolló en las instalaciones de la escuela Oriente Internacional Polaris, donde los aspirantes enfrentaron distintas pruebas que incluyeron formas, técnicas fundamentales, combate, defensa personal y evaluaciones de fortaleza física y mental, aspectos clave para avanzar dentro de la estructura marcial del Tae Kwon Do.

Familiares, entrenadores y compañeros presenciaron cada una de las ejecuciones, reconociendo el esfuerzo acumulado durante años de preparación constante, reflejado en el control, la seguridad y el temple mostrado por los evaluados durante cada etapa del proceso.

En el marco de esta jornada, Oriente Internacional de Tae Kwon Do otorgó un reconocimiento especial al profesor Enrique Vera Álvarez, responsable de la escuela Vera’s, quien recibió de manos del director nacional el galardón como Entrenador del Año, distinción correspondiente al Premio Estatal del Deporte 2025, destacando su labor formativa, liderazgo y compromiso con el desarrollo integral de sus alumnos.

Este reconocimiento refrenda el trabajo que se realiza desde la base, impulsando valores como la disciplina, el respeto y la constancia, pilares fundamentales del Tae Kwon Do y de la formación deportiva en Chiapas.

Tras concluir el proceso evaluativo, se confirmó la acreditación de nuevos Cintas Negras y Grados Mayores, quienes avanzan en su trayectoria marcial y fortalecen la presencia de la escuela Vera’s dentro del ámbito estatal.

Nuevas cintas

Los nuevos grados obtenidos corresponden a Cinta Negra 1° Poom: Bárbara Nicole Canela Ortiz, María del Carmen Cruz Gálvez, Fátima Elena Morales Díaz, María Fernanda González Pérez y Enrique González Castillo; así como Cinta Negra 1° Dan para Ana Lucía Canela Ortiz.

Este logro colectivo representa un paso significativo en la promoción y consolidación del Tae Kwon Do en Chiapas, posicionando a la escuela Vera’s como un referente de excelencia, formación y orgullo deportivo.