España golea a Croacia en la UEFA Nations League

España también hizo brillar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla las dos estrellas de su camiseta, como sucedió el pasado sábado ante Inglaterra (2-3) en Wembley, y se mostró superior a Croacia, con lo que suma ya cuarenta partidos consecutivos sin perder.

Lamine Yamal logró el primer gol nada más arrancar el choque, después llegó el del empate balcánico de Dion Beljo al borde de la media hora y otro de Marc Pubill muy poco después para poner el 2-1 al descanso, pero en la segunda parte volvió a marcar el joven extremo del Barcelona y dejó el marcador en 3-1 para redondearlo poco antes del final Nico Williams con el definitivo 4-1.

Se reunieron en el Sánchez-Pizjuán las dos selecciones que habían iniciado el torneo en su grupo con triunfos, por lo que en esta segunda jornada pugnaban por el liderato, pero además era también el estreno de la Roja en territorio nacional como campeona del mundo y la vuelta a un estadio español del exmadridista Luka Modric, protagonista con un gol en la victoria de Croacia en la República Checa (1-2).

Así fue el España vs Croacia

El guardameta de conjunto blaugrana casi ni tuvo tiempo de colocarse bien los guantes cuando su compañero de equipo Lamine Yamal le batió con un disparo imposible tras una de las habituales y espectaculares triangulaciones de la Roja, un tanto, el noveno del extremo del Barça con la selección, que llegó al minuto y doce segundos del arranque y sin que los balcánicos llegaran a tocar el balón.

Tardó Croacia en asimilar ese golpe ante un rival que arrancó como un tiro y que fue a por el segundo con una asfixiante presión que le dio juego a Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzálbal, aunque ese gol no llegó antes de que en una aislada incursión visitante rematara de cabeza el gigante Dion Beljo y pusiera el 1-1.

Accidente de España en un despiste defensivo que arregló tres minutos después con un centro de Lamine Yamal y un remate fácil de cabeza de Marc Pubill para volver a poner las cosas en su sitio en una primera parte en la que España pudo irse con más ventaja si un palo no hubiese impedido el tercero en un remate de Fermín López.

Quiso Croacia proponer algo más en la segunda parte y a España le tocó por momentos mostrarse segura atrás y gestionar el desgaste físico a la espera de dar otro zarpazo que dejara claro el marcador, y este llegó en el minuto 63 con el segundo tanto de Lamine Yamal tras gran pase de Pedri.

Con el partido resuelto, Nico Williams puso la firma a la goleada con otro gran tanto que mostró el poderío de la bicampeona del mundo.