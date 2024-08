Espanta Pájaros no aprovecha la doble actividad

Espanta Pájaros cayó en sus dos enfrentamientos de la jornada cinco de la Copa Medinleyco 2024. En su primer duelo fue derrotado por Jardines al no presentarse, y en el segundo fueron superados por ADN Voley con marcadores de 25-13, 18-25 y 14-17. Los juegos de la quinta semana se desarrollaron en Caña Hueca.

La sexteta de Espanta Pájaros tenía todo en bandeja de plata para quedarse con el liderato general de la rama varonil. En la quinta fecha serían dos compromisos, sumados a la falta de actividad del actual líder, Zenit Kazán, que por tener más partidos disputados decidió descansar el fin de semana.

Las cosas comenzaron a salir mal cuando Espanta Pájaros no se presentó para su primer encuentro pactado, por diversos factores. Al no haber podido asistir, el triunfo fue directo para la sexteta de Jardines, plantel que solo llevaba una victoria y no representaba ningún peligro para los sublíderes.

En su segunda pugna se midió con ADN Voley, escuadra que se posiciona en la media tabla y que en el papel no era superior. El duelo comenzó de la mejor manera para los que pretendían arrebatar el primer puesto de la clasificación, ya que vencieron a sus adversarios con un contundente 25-13 en el primer set.

La sorpresa llegó a partir del segundo capítulo. ADN aprovechó todas sus oportunidades y mandó el juego a la muerte súbita luego de un obtener un 25-18 a su favor. Este resultado significó el ya no poder pelear por el liderato, pues los clubes que llegan al tercer set dividen puntos sin importar cuál se lleve el triunfo.

Esto mermó el ánimo de Espanta Pájaros, que terminó sucumbiendo en contra de sus rivales por un 17-15 a favor de ADN Voley. Tras este descalabro, Zenit Kazán continuará en la cima sin importar qué pase en la próxima fecha.

Femenil

El grupo B de la rama femenil no tuvo actividad en la nueva jornada, por lo que las cosas no se movieron. Cinalex se mantiene en la primera posición con un total de 12 puntos. Lo sigue la sexteta de Salud Justa, con 9 unidades, mientras que Guerreras B es el tercer lugar con 6.

El próximo sábado volverán los quipos e intentarán sumar victorias para permanecer en lo más alto de la tabla general.