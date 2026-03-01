Espectacular jornada en el Héroes Bonampak

Goles a racimos, “fair play” y muchos festejos enmarcaron la segunda jornada del 10º Torneo Héroes Bonampak de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque. La cancha del parque del Oriente fue el epicentro de las emociones.

Ice Cars FC hilvanó su segunda victoria en fila tras superar por 5-2 al Aston Villa, con sendos dobletes de Brandon Barrios y Gustavo Vázquez, y Erick Estrada completó la cuenta. Del lado opuesto descontaron William Hassen y Bryan Hernández.

Por su parte, Mamitas Chiapas sucumbió por 2 goles a 6 frente a Juventus, en otro duelo que mantuvo a la afición al borde de las gradas. Uziel Hernández lideró el triunfo de la Juve con par de dianas, mientras que Julio Gómez, Antonio Trujillo, Henry Naguelú y Sergio Trujillo completaron la cuenta. Por el oponente descontaron por medio de un tanto de David Santiago y un autogol.

Goleadas sorpresivas

Por su parte, Águilas FC no tuvo piedad del Peña FC, al que arrolló por 10-0, con brillante actuación de Leonardo Hernández, autor de cinco anotaciones. Romeo Rodríguez y Gabriel Albores se apuntaron dobletes, y cerró la cuenta Sergio Coutiño.

De igual manera, Jaguares rugió con goleada de 9-3 sobre La Bandita, partido en el que Javier Barrientos se despachó con la cuchara grande al marcar cinco dianas; Diego Espinosa lo secundó con un doblete, y con un gol aparecieron Rodrigo Aguilar y Gerardo Ruiz. Del lado contrario descontaron Raúl López (2) y Axel Martínez.

Emocionantes empates

La jornada dos también tuvo encuentros espectaculares y parejos, con el que sostuvieron AC Milán y Real Brasil, que al final empataron 4-4. Por los primeros destacó Alex Ocaña con un “hat-trick”; José Hernández aportó el otro tanto, y del lado de los italianos anotaron Sergio Chiu (2), Marcos Torres y Max Torija.

Además, Ambulancias Colibrí FC y Deportivo Azteca igualaron 2-2. Del lado de las aves de la salud marcaron Luis Abarca y Carlos Márquez, mientras que por su adversario brillaron Bryan Narváez y Francisco Toledo.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillos Ramírez, informó que Alcohólicos ganó default (3-0) frente a Santos FC.