Espectacular primer vuelo de las Lechuzas

El momento cumbre del acto fue la presentación de la plantilla y el nuevo uniforme. Carlos López/CP

Al ritmo de las percusiones, bajo el espectáculo de coloridas luces, fuegos pirotécnicos y pantallas gigantes, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (Upgch) efectuó la vistosa presentación de sus equipos de Fuerzas Básicas y Liga TDP para la Temporada 2023-2024.

Las categorías Sub 5, Sub 7 y Sub 9 fueron las primeras en hacer acto de presencia en la cancha de Futbol de “La Pablo”, ante la atenta mirada de padres de familia, estudiantes de las diferentes licenciaturas, directivos, patrocinadores y personal docente.

Posteriormente desfilaron los jóvenes de los equipos Sub 11, Sub 13 y Sub 15, para luego dar paso a los integrantes del conjunto piloto.

La pasarela al centro del campo se iluminó con la vitoreada exhibición de maletas de viaje, balón oficial, gorra e indumentaria de portero por parte de los niños de los equipos infantiles y posteriormente tomó la palabra el director de Fuerzas Básicas, Víctor Hernández, quien dio a conocer que la visión del club es alcanzar la mejor funcionalidad en todos los niveles, debutar jóvenes en su equipo profesional, al tiempo que agradeció el voto de confianza de la directiva de la Upgch.

“El mayor objetivo que se tiene dentro de la institución es lograr el campeonato y la trascendencia a un equipo de Segunda División”, aseguró.

Luego presentó a los entrenadores a cargo de las diferentes categorías, con un staff conformado por gente de pantalón largo, entrenadores y médicos, donde lo más notable fue la ausencia del DT Julio Aguilar.

Y el momento más esperado para los asistentes llegó con la aparición de los integrantes del equipo de la Liga TDP, luciendo ya los nuevos uniformes marca Silver para la Temporada 2023-2024.

Al cierre del acto pasó al frente la licenciada, Cinthia Velazquez Mandujano, presidenta del Consejo Directivo de la Upgch, para recibir el primer balón oficial del club, en tanto que la espectacular presentación cerró con la toma oficial de la fotografía del equipo de la Liga TDP, bajo los fuegos artificiales que iluminaron el campus universitario.