Espectacular reapertura del Deportivo Roma

La gran calidad de lucha volvió a presentarse sobre el recinto sagrado del arte del pancracio en Tuxtla Gutiérrez. Guillermo Ramos/CP

Como en sus mejores tiempos, así lució el Deportivo Roma en la noche de su reapertura, realizada el sábado 7 de septiembre, y en donde la Tres Veces Estelar Caravana Triple A, se presentó con elementos del agrado de la afición que se dio cita en el inmueble tuxtleco.

La función dio comienzo minutos antes de las 21:00 horas; sin embargo, desde hora y media antes, las gradas lucían repletas con las más de tres mil almas presentes para el momento más esperado del año que rodeó a la catedral del arte del pancracio.

En ese sentido, la pelea que hizo explotar al Deportivo Roma, no defraudó. Junto al Psycho Clown estuvo Miztyciz Jr, quienes enfrentaron a Chessman y Dave The Clown, en una rivalidad total entre gladiadores.

La primera caída fue para el bando de los rudos. Chessman y Dave, causaron mucho daño a Psycho y Mistyciz abajo del cuadrilátero ya que fueron atacados con sillas y azotados sobre el redondel metálico que cubre la zona especial del Deportivo Roma.

La respuesta de los luchadores preferidos por la afición no se hizo esperar, mientras Chessman y Dave The Clown tuvieron un descuido con golpes no acertados, Psycho y Mistyciz les devolvieron el castigo recibido y de la misma manera. Posteriormente los subieron al espacio de 6x6, y ahí pusieron de espaldas planas a la dupla maligna.

La tercera caída fue de dominio intermitente. Por momentos, la dupla científica parecía tendría la opción de culminar con la obra, pero instantes después, Chessman y Dave volvían a tomar las riendas del encuentro. Pero en esa alternancia, Psycho y Mistyciz, volvieron a aprovechar un desconcierto de sus rivales, para propinarles castigo, incluido un par de vuelos en pareja desde la segunda cuerda, lo que hizo que la afición saltará de sus asientos para ovacionar de nuevo a los peleadores.

Mermados en el físico, Chessman y Dave The Clown fueron sometidos sobre la superficie de 6x6, y con ello, el encuentro terminó por definirse hacia los luchadores más ovacionados de la noche.

El momento álgido

Otro de los momentos más frenéticos de la noche, fue la que se presentó durante el evento especial. Sobre el ring se encontraban Toro Rojo y Turipache 2000 -gladiador chiapaneco-, enfrentando a los exóticos de la AAA, La Mamba y Estrella Divina, quienes fieles a su costumbre, hicieron de las suyas en la primera caída para ganarla.

Para la segunda caída, después de un espectacular vuelo por parte de Estrella Divina a la humanidad de Toro Rojo, sobre la lona permanecieron La Mamba y Turipache 2000, éste último fue sometido por el exótico, quien a su vez esperó el conteo de el Apache Aguilar, referí en turno, pero nunca llegó.

Molesto, La Mamba goleó por unos segundos al tercero sobre la superficie, momento que aprovechó Turipache para rendir al exótico y ganar la caída. Mientras reclamaban la decisión los rudos, Hijo del Villano III, Chessman, Dave The Clon junto a La Mamba y Estrella Divina castigaron sin misericordia a los triunfadores.

Tal situación no gustó a los luchadores chiapanecos que habían tenido actividad minutos antes, y salieron a defender a sus hermanos de profesión. Sobre el ring se hicieron de palabras, dejando sobre el aire, la opción de una revancha directa entre La Mamba y Estrella Divina, ante Toro Rojo y Turipache 2000.