Espejo pide paciencia a su proceso

Jorge Luis Espejo Miranda finalmente pudo ocupar el banquillo de Jaguares FC, luego de completar el proceso de regularización de sus documentos para poder dirigir en la Liga Premier FMF.

En entrevista, el entrenador peruano aseguró que la espera no modificó los objetivos planteados desde su llegada a Chiapas.

“Este es un equipo totalmente nuevo y pronto todo se va a cohesionar para funcionar mejor”, señaló el estratega.

Espejo explicó que pretende construir un conjunto protagonista: “Tratamos de ser nobles, de ir a buscar al rival, presionar arriba”. Reconoció que la idea todavía aparece por lapsos, pero confía en la evolución del plantel conforme aumenten las sesiones de trabajo.

Tras registrar una victoria, un empate y una derrota al arranque de la temporada en la categoría Primera Premier, pidió paciencia: “En el Futbol hay procesos que no se pueden acelerar”, subrayó.

También destacó la disposición de los jugadores mexicanos para comprender y trasladar rápidamente los conceptos al campo.

De cara al duelo ante Racing de Veracruz (28 de septiembre), consideró que enfrentarán a uno de los rivales más fuertes de la categoría. “Vamos a preparar un buen partido pensando en ganar, pero como consecuencia de jugar bien”, afirmó.

El técnico también reiteró su intención de abrir espacios al talento estatal: “Vamos a buscar a los chiapanecos”. Incluso reveló que un jugador de la categoría Sub-16 ya fue invitado a entrenar con el primer equipo.

“Nos veo ganadores; el siguiente partido es lo relevante y estamos concentrados en eso”, concluyó.