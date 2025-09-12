Esperan a más de un centenar en estatal

Continúa el conteo regresivo para el 27º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. y Miss Chiapas, el cual se estima que contará con una participación cercana a los 150 competidores.

De acuerdo con lo informado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), que preside Jorge Jiménez Argüello, un total de 148 deportistas de la entidad son elegibles para el certamen que se efectuará el domingo 14 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en el teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez.

Esto a razón de que cumplieron con el requisito que marcó la misma organización de competir en el torneo que se efectuó el pasado mes de junio, el cual fue de carácter mandatorio.

Invitación

La Affechac hizo la invitación para el torneo de este fin de semana, el cual será clasificatorio para el Campeonato Nacional Mr. México y Señorita Perfección 2025, a celebrarse del 2 al 5 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Las inscripciones y el pesaje se llevarán a cabo el sábado 13 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas, en el mismo teatro Universitario. El costo será de 200 pesos por categoría. Asimismo, los aspirantes deberán presentarse a la competencia con riguroso bikini y ya pintados, además de aportar la documentación necesaria.

En la rama femenil podrán participar en Fitness Figura Libre, Bikini y Bikini Wellness, en las subdivisiones de Principiantes, Novatas y Clasificadas.

Para varones las categorías son la Classic Physique y Men’s Physique Principiantes, Novatos y Clasificados, Fisicoconstructivismo Principiantes y Novatos, Clasificados hasta 65, 70, 75 kilos y de este peso en adelante.

También obtendrán al Campeón Absoluto y al Campeón de Campeones. La premiación consistirá en medallas, del primero al sexto lugar de cada categoría, así como trofeo escultura del primero al tercer puesto de las categorías clasificadas. Y el premio principal será el pase al nacional de CDMX, con los gastos pagados.