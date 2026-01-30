Esperan a seis millones de fans

A 133 días de que empiece el Mundial 2026, la expectativa sobre la fiesta que se vivirá —por el gran torneo futbolístico— en México, es cada vez mayor.

En el evento de presentación de la gira del trofeo en el país, el director general de FIFA México, Jurgen Mainka, reveló que “esperamos 800 mil aficionados en los estadios de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, y más de seis millones de personas en los distintos FIFA Fan Fest”.

Cifras que reflejan lo que significará tener por tercera ocasión al principal evento futbolístico en el mundo y uno de los más importantes, solo equiparable a los Juegos Olímpicos.

Entre fase de grupos, la ronda de dieciseisavos y la de octavos de final, México albergará 13 partidos en sus tres sedes. La Ciudad de México tendrá cinco encuentros, mientras que Guadalajara y Monterrey, cuatro cada una. Las tres urbes se prepararon para recibir a millones de turistas de todo el orbe, en lo que será la tercera Copa del Mundo que se lleve a cabo en el país.

En el Monumento a la Revolución, donde se llevó a cabo la presentación de la gira, acompañaron al directivo de la FIFA Alejandra Fraustro, secretaria de Turismo de la Ciudad de México; Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para el Mundial 2026, y Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, quien reveló que en la capital del país la Copa FIFA será exhibida en la Utopía de la Magdalena Mixiuhca.