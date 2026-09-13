Espinosa debuta con Cruz Azul Hidalgo

El Futbol chiapaneco sumó una nueva aparición en el profesionalismo con el estreno de Samuel Espinosa González en la Liga de Expansión al tener actividad con Cruz Azul Hidalgo durante el empate 1-1 frente a Piratas, correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026.

El atacante originario de Tonalá recibió la oportunidad del director técnico español Esteban Landazábal en el encuentro celebrado en el estadio Refundación, ubicado en Tula, Hidalgo.

Espinosa González apareció entre los jugadores convocados para este partido y comenzó en la banca. Fue hasta el minuto 57 cuando el estratega celeste decidió enviarlo al terreno de juego en sustitución de Emilio Castañeda, permitiéndole disputar sus primeros minutos dentro de la categoría de plata del Futbol mexicano.

Con el dorsal 113 en la espalda, el delantero chiapaneco permaneció aproximadamente 33 minutos sobre el campo. Samuel Espinosa se encuentra registrado actualmente con Cruz Azul Lagunas, conjunto que participa en la Serie B de la Liga Premier.