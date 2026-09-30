Espinosa gana en óvalo de Aguascalientes

Roberto “Bob” Espinosa se adjudicó la décima fecha de Trucks México Series y abrió con victoria su participación en “El Chase”, tras imponerse en un espectacular final en el Óvalo Aguascalientes México.

La competencia, disputada a 100 vueltas, tuvo como protagonista a Jan Krüll, quien remontó desde la posición 12 y consiguió tomar el liderato después del primer “stage”, manteniéndose al frente durante buena parte de la prueba.

Sin embargo, en la recta final aparecieron los pilotos de Dynamic Motorsports. Sebastián Rodríguez comenzó a presionar al líder y Espinosa aprovechó el trabajo de su compañero para colocarse en la pelea por la victoria.

A menos de 20 vueltas del final, el potosino llevó la camioneta número 96 al primer lugar. En los últimos giros, Rodríguez y Krüll se acercaron hasta formar una línea de tres unidades que mantuvo abierta la definición.

Un contacto entre Rodríguez y Krüll permitió a Espinosa conservar una mínima ventaja y recibir la bandera a cuadros apenas 0.059 segundos antes que su perseguidor.

Pese a esto, Rodríguez terminó segundo y Krüll ocupó la tercera posición. Carlos Novelo fue quinto y Everardo Fonseca sexto entre los contendientes de “El Chase”.

La siguiente cita será una fecha doble, los días17 y 18 de octubre, en el Autódromo Emerson Fittipaldi de Yucatán.