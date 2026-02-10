Espinosa vuelve a marcar con Cruz Azul

El atacante chiapaneco Samuel Espinosa González volvió a brillar en el empate 2-2 de Cruz Azul Sub-21 con su similar del Toluca, en partido de la fecha cinco del torneo Clausura disputado el sábado en Metepec, Estado de México.

Espinosa arrancó como titular y fue el encargado de abrir el marcador apenas al minuto nueve, dando ventaja tempranera a la escuadra celeste. El delantero de 22 años y originario de Tonalá sumó su segundo gol del campeonato de filiales, luego de haber anotado también en la jornada inaugural del certamen, en la derrota contra León (1-2).

Pese a su contribución, fue sustituido al minuto 72. Su desempeño dejó buenas sensaciones para el equipo que dirige el exdefensa celeste Joel Huiqui, por lo que hasta ahora lo mantiene como una pieza importante en el esquema, acumulando participación en cinco encuentros, cuatro de estos como titular, con 351 minutos jugados en el torneo.