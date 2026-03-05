Está lista la súper final de la Liga MX

Todo está listo para la gran súper final de la Liga MX de Futbol 7 Femenil, que se disputará el próximo domingo, encuentro citado a las 18:00 horas en la cancha de Ultra Sport, escenario que vestirá sus mejores galas para definir al nuevo monarca del certamen.

El duelo pondrá frente a frente a UMA San José y JD Femenil, en un choque que promete intensidad, buen trato de balón y emociones de principio a fin. Para UMA San José no será un partido más, ya que saltará al terreno de juego con la misión clara de conquistar el tricampeonato y consolidar una dinastía dentro de la competencia.

Desenlace

El conjunto de UMA ha sido protagonista constante en las últimas temporadas, destacando por su equilibrio en todas las líneas, solidez defensiva y contundencia en el último tercio de la cancha. Su experiencia en instancias decisivas podría marcar diferencia en un compromiso en el que el manejo emocional será clave.

Del otro lado estará JD Femenil, escuadra que ha demostrado carácter y determinación para abrirse paso hacia la gran cita. Con un plantel dinámico y orden táctico, buscará romper los pronósticos y arrebatarles la corona a las actuales campeonas. Su velocidad por las bandas y presión alta han sido factores determinantes en la fase definitiva.

La súper final representa más que un trofeo: es el cierre de una temporada de esfuerzo, disciplina y constancia para ambas instituciones. Se espera un ambiente vibrante en las gradas de Ultra Sport, donde la afición respaldará a sus equipos en un duelo que definirá a las reinas del Futbol 7.

Con todo en juego, UMA San José intentará escribir un capítulo histórico con el tricampeonato, mientras que JD Femenil tratará de dar el golpe y proclamarse campeón en una final que luce imperdible.